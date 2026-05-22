Apagón en CABA: incendio en una subestación de Edesur dejó más de 70 mil usuarios sin luz

El incendio de una subestación de la empresa Edesur provocó un apagón en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires con más de 70 mil usuarios sin suministro eléctrico. Los barrios más afectados fueron Caballito, La Paternal, Almagro, Villa Crespo y Villa General Mitre.

Según un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) al que accedió la agencia Noticias Argentinas, fueron 73.880 los usuarios sin suministro. El incendio se produjo a las 3.15 de este viernes tras la explosión de un transformador de la central eléctrica ubicada en el cruce de las calles Río de Janeiro y Antonio Machado.

Al menos tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego, mientras que en la zona se encontraba personal policial, debido a que la circulación debió ser cortada. Por el momento, ningún vecino necesitó asistencia médica.

"En principio, personal de Edesur alertó que no estaban dadas las condiciones de seguridad para el trabajo de bomberos por lo cual fue interrumpido el suministro eléctrico", informó la Policía de la Ciudad.

Siguen los cortes

En tanto, se informó que una cuadrilla de Edesur se encontraba en la subestación donde ocurrió el incendio para llevar a cabo las tareas correspondientes y para que se vaya restableciendo el servicio.

Con respecto al operativo, fuentes policiales confirmaron que se "llevó al hidro elevador para realizar un ataque aéreo" y "finalmente se utilizó un emulsor ya que el fuego se habría gestado sobre el aceite de dos transformadores, hasta lograr dominar el proceso".

Según los datos del ENRE, a las 7.30 el corte de suministro eléctrico afectaba a casi 8.098 usuarios en Almagro, 6.355 en Villa Crespo y 5.363 en Caballito. Por su parte, La Paternal, otro de los barrios más afectados, ya recuperó el suministro eléctrico en su mayoría.



