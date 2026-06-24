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¡CONGELADOS!

Esta fue hoy la ciudad más fría del país

La Quiaca registró la temperatura más baja del país. La ciudad jujeña lideró el ranking nacional del clima con una marca impactante, superando a los destinos habituales de la Patagonia y el sur bonaerense.

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El invierno se hace sentir con fuerza en el extremo norte argentino.

Durante la jornada de este miércoles, La Quiaca, ubicada en la provincia de Jujuy, se consagró como la ciudad más fría de toda la República Argentina, al registrar una temperatura mínima extrema de -10,4°C

En paralelo, Salta se convirtió en la segunda ciudad más fría del país.

El norte congelado le ganó a la Patagonia

La particularidad de este último reporte meteorológico radica en cómo las localidades del noroeste superaron ampliamente a los puntos geográficos que tradicionalmente registran los mayores niveles de congelamiento en el mapa nacional.

La provincia de Salta y la Puna jujeña se posicionaron en la cima del ranking invernal, relegando a ciudades del sur del país que marcaron registros sensiblemente más moderados:

  • Río Gallegos (Santa Cruz): -1,4°C

  • Bahía Blanca (Buenos Aires): -1,1°C

Las autoridades locales reiteraron las recomendaciones de cuidado para los habitantes de la región ante la persistencia de las heladas y el brusco descenso térmico en las zonas de alta montaña.

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