Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 28 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
IMPACTANTE

Explosión en un patio de comidas en Entre Ríos: hay cuatro heridos y tres están graves

El hecho ocurrió en un local gastronómico y fue provocado por una acumulación de gas. El lugar quedó destruido.

Nicolás Blanco

Una fuerte explosión sacudió la ciudad entrerriana de Villaguay durante la noche del sábado y dejó un saldo de cuatro personas heridas, tres de ellas en estado crítico. El episodio ocurrió en un patio de comidas ubicado en pleno centro y generó pánico entre los vecinos.

El siniestro se registró en el local "El Patio Resto Bar", donde se produjeron varias detonaciones consecutivas que derivaron en un incendio y la destrucción total del lugar.

Según las primeras informaciones, las explosiones se habrían originado por una acumulación de gas, aunque todavía se investiga si se trató de una fuga o de otro tipo de falla.

Explosión en un patio de comidas en Entre Ríos: hay cuatro heridos y tres están graves

Algunos testigos reconstruyeron el hecho y aseguraron que, primero, se escuchó una explosión muy fuerte y luego varias detonaciones más, lo que incrementó el temor en la zona.

Bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego y evitar que se propagara a edificios cercanos, en medio de la preocupación por posibles nuevas fugas.

Explosión en un patio de comidas en Entre Ríos: hay cuatro heridos y tres están graves

El local quedó completamente destruido y fue clausurado mientras avanzan las pericias.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata
Noticias

BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
La reacción de Maria Becerra al descargo de Emilia Mernes que tuvo el inesperado apoyo de Tini Stoessel
Noticias

La reacción de Maria Becerra al descargo de Emilia Mernes que tuvo el inesperado apoyo de Tini Stoessel

Últimas noticias de Entre Ríos