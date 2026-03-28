Explosión en un patio de comidas en Entre Ríos: hay cuatro heridos y tres están graves

Una fuerte explosión sacudió la ciudad entrerriana de Villaguay durante la noche del sábado y dejó un saldo de cuatro personas heridas, tres de ellas en estado crítico. El episodio ocurrió en un patio de comidas ubicado en pleno centro y generó pánico entre los vecinos.

El siniestro se registró en el local "El Patio Resto Bar", donde se produjeron varias detonaciones consecutivas que derivaron en un incendio y la destrucción total del lugar.

Según las primeras informaciones, las explosiones se habrían originado por una acumulación de gas, aunque todavía se investiga si se trató de una fuga o de otro tipo de falla.

Algunos testigos reconstruyeron el hecho y aseguraron que, primero, se escuchó una explosión muy fuerte y luego varias detonaciones más, lo que incrementó el temor en la zona.

Bomberos voluntarios trabajaron en el lugar para controlar el fuego y evitar que se propagara a edificios cercanos, en medio de la preocupación por posibles nuevas fugas.

El local quedó completamente destruido y fue clausurado mientras avanzan las pericias.