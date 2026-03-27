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Viernes, 27 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
PREOCUPACIÓN

A 24 horas del incendio, sigue activo el fuego en un depósito de pinturas

Vecinos y trabajadores fueron evacuados y el director de Defensa Civil advirtió que hay riesgo de colapso en la estructura.

Francisco Nutti

El incendio en un depósito de pinturas de la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, continúa activo, pero ya estaría controlado por los Bomberos. 

Mientras tanto, trabajadores y vecinos del barrio fueron evacuados ante el humo que se expandió por la zona, aunque muchos no quieren dejar sus casas por inseguridad. Crónica TV está en el lugar. 

"Hay riesgo de que pueda colapsar la estructura", indicó el director de Defensa Civil, Fabián García. "Aunque el incendio está activo, la situación está controlada. Estamos trabajando con los bomberos y con la prevención de las manzanas. No hay posibilidades de que el fuego salga del perímetro. Estamos esperando las pericias y el requerimiento que haga la Justicia. Tenemos controlado el tránsito", agregó.

Por su parte, sobre el humo, aclaró: "No hay riesgo por la nube tóxica. Se están haciendo los análisis ambientales. Hay que evitar la exposición prolongada, pero hay que llevar tranquilidad de que no es peligroso".

 En tanto Joel, testigo, contó: "Vi como se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Todos los trabajadores fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos".  

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