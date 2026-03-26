El estremecedor pedido por la salud del joven herido en la explosión del depósito de garrafas: "Prendan una velita, está muy grave"

La comunidad de Merlo atraviesa horas de profunda preocupación tras la explosión de un depósito de garrafas que dejó gravemente herido a un joven de 18 años. Mientras permanece internado en terapia intensiva, familiares, amigos y vecinos impulsaron cadenas de oración y campañas solidarias para acompañar a las víctimas del siniestro.



El joven, identificado como Thiago Vera, resultó herido en la mañana del miércoles cuando salía de su casa, pocos minutos antes de las 7. En medio de la explosión, una garrafa salió despedida y lo golpeó en la cabeza, provocándole un severo traumatismo craneano.

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos debieron practicarle una craniectomía descompresiva junto con la evacuación de hematomas. Actualmente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo monitoreo permanente del equipo médico.

Ante el delicado cuadro, familiares y allegados comenzaron a difundir en redes sociales mensajes para pedir por su recuperación. "Prendan una velita por la vida de mi primo, está muy mal, en estado crítico", escribió una familiar del chico en una publicación.



Las muestras de afecto también llegaron de parte de sus amigos, quienes compartieron mensajes cargados de emoción para acompañarlo en este momento crítico. "Vamos mi gordo que de esta salís más fuerte que nunca, estamos todos haciéndote el aguante como a vos te gusta hermano. Todo va a estar bien mi negrito, sos el más fuerte del mundo y sé que vas a salir de esta. Te amo y te estamos esperando todos", expresó una joven en sus redes.



El impacto de la explosión no solo dejó a Thiago en estado crítico, sino que también provocó incendios en varias viviendas cercanas al depósito. Algunas familias sufrieron pérdidas materiales de consideración, lo que movilizó rápidamente a los vecinos.

El afiche de la colecta solidaria para los vecinos afectados en Mariano Acosta.

En ese contexto, la comunidad de Mariano Acosta organizó colectas solidarias para reunir ropa, alimentos, frazadas, artículos de higiene y dinero destinado a asistir a los damnificados.

La iniciativa también fue acompañada por el colegio al que asistía el joven, donde estudiantes y docentes comenzaron una campaña para reunir donaciones. A través de un afiche difundido entre los alumnos, invitaron a colaborar con lo que cada uno pueda aportar. "¡Podés traerlo en el recreo o pasamos por los salones!", señalaron en la convocatoria solidaria.