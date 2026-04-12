Fechas de cobro ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados, según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el cronograma de pagos correspondiente a abril para jubilados y pensionados. Durante este mes, los beneficiarios perciben un nuevo aumento por movilidad, que se suma a un bono de refuerzo en el caso de quienes cobran los haberes más bajos.

El incremento aplicado es del 2,90%, en línea con la actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A esto se le agrega un bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima.

Como ocurre habitualmente, los primeros en cobrar son los jubilados y pensionados que reciben haberes mínimos. El resto de las prestaciones se abona de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), a lo largo de las semanas siguientes.

Fechas de cobro de abril para jubilados y pensionados

El cronograma de pagos para jubilados que perciben haberes mínimos quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril

DNI terminados en 2: martes 14 de abril

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril





Durante estas fechas, los jubilados que perciben la mínima cobran un haber base de $380.319,31. Con el bono de $70.000, el total asciende a $450.319,31.

En cuanto a las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril





Los titulares de PNC por invalidez y vejez perciben $266.223,52, que con el refuerzo alcanzan los $336.223,52.

Por su parte, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobran $304.255,44, y con el bono de $70.000 llegan a un total de $374.255,44.

En tanto, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobran en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

En estos casos, perciben sus haberes quienes superan el tope mínimo establecido por ANSES, que en abril es de $450.319,31, así como también los jubilados que cobran la máxima, que asciende a $2.559.187.