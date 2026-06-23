Fernando Olmedo: la historia del hijo del "Negro" que también murió en el accidente de Rodrigo

Fernando Olmedo fue una figura que durante años se movió entre dos mundos: el peso de ser hijo de uno de los íconos más grandes del humor argentino y su propio recorrido en el ambiente artístico. Actor de cine, teatro y televisión, supo construir una carrera vinculada al espectáculo local, aunque su apellido siempre lo acompañó como una marca inevitable.

Hijo del recordado humorista Alberto "El Negro" Olmedo, Fernando nació en Buenos Aires el 3 de diciembre de 1959 y desarrolló su carrera dentro del ámbito artístico desde joven. Participó en producciones teatrales, ciclos televisivos y películas, muchas veces compartiendo espacios con figuras de la escena nacional y también con su propio padre en distintos proyectos.

Su vida estuvo atravesada por esa herencia mediática: ser "el hijo de" en una industria donde el apellido Olmedo tenía un peso propio.

La noche del 23 de junio de 2000

La historia de Fernando Olmedo quedó definitivamente marcada en la noche del 23 de junio de 2000, cuando coincidió con Rodrigo Bueno en el restaurante "El Corralón", en Buenos Aires.

Según reconstrucciones periodísticas, ambos compartían la cena en el mismo lugar junto a sus respectivos entornos cuando el cantante cordobés lo invitó espontáneamente a asistir a su show de esa misma noche en City Bell. Fernando aceptó.

Horas más tarde, formaría parte del grupo que se trasladó al recital de Rodrigo en el boliche "Escándalo Bailable", en la zona de La Plata.

Alberto y su hijo Fernando Olmedo.

El viaje y el accidente

Tras el show, en la madrugada del 24 de junio de 2000, Rodrigo regresaba hacia Buenos Aires en su Ford Explorer junto a su entorno cercano y los invitados de esa noche, entre ellos Fernando Olmedo.

De acuerdo a las reconstrucciones judiciales y periodísticas, la camioneta circulaba por la Autopista Buenos Aires-La Plata cuando, a la altura de Berazategui, se produjo el impacto que derivó en el vuelco del vehículo.

En ese siniestro murieron tanto Rodrigo como Fernando Olmedo. Otros ocupantes del vehículo resultaron heridos y sobrevivieron.

Las pericias forenses establecieron que ambos fallecieron a causa de los traumatismos provocados por el accidente.

Una figura menos visibilizada de la tragedia

Aunque la muerte de Rodrigo tuvo una repercusión masiva y se convirtió en un hecho cultural que marcó a toda una generación, el nombre de Fernando Olmedo quedó muchas veces en un segundo plano dentro de la reconstrucción pública del hecho.

Sin embargo, su presencia en esa última noche lo convirtió en parte inseparable de una de las tragedias más recordadas de la música argentina.

El impacto y la memoria

El accidente del 24 de junio de 2000 generó una conmoción inmediata en todo el país. La noticia fue confirmada en las primeras horas del día y rápidamente derivó en homenajes masivos, tanto al cantante como a las demás víctimas del siniestro.

Con el paso de los años, el caso fue objeto de distintas interpretaciones judiciales y mediáticas, pero el episodio quedó instalado en la memoria colectiva como uno de los momentos más impactantes de comienzos de siglo en la Argentina.