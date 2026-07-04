Furor por Egipto: cuánto cuesta viajar a la tierra de los faraones, el próximo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El cruce confirmado entre la Selección Argentina y Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo desató un fenómeno que va mucho más allá de las canchas.

La expectativa deportiva encendió el furor de los hinchas y viajeros locales por descubrir los secretos del próximo oponente. El territorio de los monumentos eternos se transformó, de forma inmediata, en un destino codiciado.

Existen grandes razones que justifican una travesía hacia este rincón milenario de África. La oportunidad de caminar entre pirámides que desafiaron al tiempo, navegar el mítico río Nilo y explorar una cultura totalmente diferente a la occidental se complementa con la curiosidad de conocer el suelo del país que intentará frenar el sueño mundialista de la Scaloneta.

Las razones para explorar la tierra de los faraones y sus atracciones





La principal carta de presentación del país africano es su riqueza arqueológica inigualable, un imán absoluto para el turismo internacional.

Apenas a 18 kilómetros de El Cairo se encuentran las imponentes pirámides de Guiza, construidas hace más de 4500 años. Las estructuras de Keops, Kefren y Micerinos, junto a la Gran Esfinge, conforman el único tesoro de las siete maravillas del mundo antiguo que todavía se mantiene en pie.

Además de la mística del desierto, la geografía local permite diseñar un viaje con múltiples matices. Los aventureros pueden combinar la obligatoria selfie en las pirámides con caminatas profundas por los legendarios templos de Luxor y Karnak.

Y para los que buscan relajación total, la península del Sinaí ofrece una alternativa de descanso de primer nivel en sus costas exclusivas.

El color local y la historia milenaria se fusionan en los tradicionales mercados callejeros, uno de los imanes culturales más potentes para quienes visitan las tierras del próximo rival de la Scaloneta.

Cuánto cuesta viajar a El Cairo desde Buenos Aires y qué se necesita





Un relevamiento minucioso entre las principales agencias de viaje y aerolíneas locales expuso los números actualizados para concretar la travesía.

Adquirir un paquete básico para trasladarse desde Buenos Aires hasta la capital egipcia exige una inversión mínima de US$2199 o $3,4 millones por persona. Este valor de referencia contempla los pasajes aéreos con dos escalas (un trayecto de entre 20 y 24 horas de vuelo) y el alojamiento en un hotel de tres estrellas.

Para los fanáticos que deseen contratar excursiones guiadas al Gran Museo Egipcio y el circuito tradicional de Guiza, los precios de los paseos arrancan en los $106.434 por adulto.

En materia de documentación obligatoria para los ciudadanos argentinos, los requisitos administrativos para habilitar el ingreso al territorio incluyen:

Pasaporte vigente.

Visa obligatoria (se tramita en la embajada o vía online por un costo aproximado de US$85 ).

Certificado internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla.

El lujo playero de "Sharm El Sheikh" y la mejor época para volar





Para los viajeros argentinos que prefieren la arena y el agua cristalina, la opción ideal se encuentra en "Sharm El Sheikh". Esta espectacular ciudad balnearia está rodeada por el desierto del Sinaí y bañada por las aguas del mar Rojo.

Al tratarse de un centro turístico de alta gama, el presupuesto se encarece notablemente: un paquete con aéreo y hospedaje "all inclusive" inicia en los US$3087 o $5,2 millones.

El factor climático resulta crucial para asegurar una buena experiencia debido al clima desértico y extremadamente seco. La ventana temporal más recomendada para reservar los vuelos se ubica entre octubre y abril, etapa donde las temperaturas dan un respiro y se vuelven agradables.