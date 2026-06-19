Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 19 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
PRECIOS Y MÁS

¡Hay gorro, bandera y vincha! Cuánto sale el kit para alentar a la Selección

RELEVAMIENTO. Qué incluye el kit de cotillón básico para alentar al Seleccionado nacional y cuánto cuesta el combo grupal.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

HAY EQUIPO. A la hora de alentar a la Selección Nacional durante el Mundial 2026, el cotillón siempre está presente. En cada partido, la hinchada "quilombera", se tiñe de celeste y blanco con gorros, pinturas, vinchas y más. 

Tras un relevamiento exclusivo, Crónica registró que los combos individuales de productos parten desde los $6.500. 

En tanto, el kit de cotillón diseñado para grupos tiene un precio mínimo de $33.000. El mismo incluye: cinco pulseras, 36 silbatos, dos cornetas, diez collares y cinco vinchas. 

El conjunto se complementa con manos aplaudidoras, cinco banderas y una pintura facial con los colores de la bandera. 

Cuánto vale el cotillón para alentar a la Selección.
Cuánto vale el cotillón para alentar a la Selección.

Para aquellas personas que buscan una alternativa individual, los comercios en CABA ofrecen un combo básico por un valor de $6.500. Este paquete incluye únicamente una bandera, una corneta y una reproducción de plástico del trofeo de la Copa del Mundo. 

Por fuera de los combos prearmados, las pinturas para uso facial o labial se consiguen a un precio de $6.500 por unidad. 

En tanto, los gorros temáticos de diseño mundialista -los más vendidos-, tienen un valor de $9.200 en los principales focos comerciales. 

También se puede recurrir a los canales de venta informales, ubicados en esquinas de alto tránsito y las zonas comerciales de cada barrio, o en Microcentro. 

En estos puestos, la bufanda celeste y blanca vale unos $10.000, el gorrito típico cuesta en promedio $8.000 y la corneta grande se consigue por $12.000.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

3
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

Últimas noticias de Mundial 2026