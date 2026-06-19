¡Hay gorro, bandera y vincha! Cuánto sale el kit para alentar a la Selección

HAY EQUIPO. A la hora de alentar a la Selección Nacional durante el Mundial 2026, el cotillón siempre está presente. En cada partido, la hinchada "quilombera", se tiñe de celeste y blanco con gorros, pinturas, vinchas y más.

Tras un relevamiento exclusivo, Crónica registró que los combos individuales de productos parten desde los $6.500.

En tanto, el kit de cotillón diseñado para grupos tiene un precio mínimo de $33.000. El mismo incluye: cinco pulseras, 36 silbatos, dos cornetas, diez collares y cinco vinchas.

El conjunto se complementa con manos aplaudidoras, cinco banderas y una pintura facial con los colores de la bandera.

Cuánto vale el cotillón para alentar a la Selección.

Para aquellas personas que buscan una alternativa individual, los comercios en CABA ofrecen un combo básico por un valor de $6.500. Este paquete incluye únicamente una bandera, una corneta y una reproducción de plástico del trofeo de la Copa del Mundo.

Por fuera de los combos prearmados, las pinturas para uso facial o labial se consiguen a un precio de $6.500 por unidad.

En tanto, los gorros temáticos de diseño mundialista -los más vendidos-, tienen un valor de $9.200 en los principales focos comerciales.

También se puede recurrir a los canales de venta informales, ubicados en esquinas de alto tránsito y las zonas comerciales de cada barrio, o en Microcentro.

En estos puestos, la bufanda celeste y blanca vale unos $10.000, el gorrito típico cuesta en promedio $8.000 y la corneta grande se consigue por $12.000.