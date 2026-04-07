Jubilados ANSES: el tope de $450.319 y el cálculo para saber cuánto se cobra de bono en abril

La oficialización del calendario de pagos de abril de 2026 trajo consigo una certeza para los jubilados y pensionados: la continuidad del bono de $70.000.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, este beneficio no es exclusivo de quienes cobran la mínima. El sistema diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) establece un "techo" de ingresos que funciona como un ecualizador.

Así, permite que una franja más amplia de beneficiarios reciba una asistencia extra, es decir, un bono proporcional. Se activa para todos aquellos jubilados cuyo haber mensual, tras aplicar el aumento del 2,9%, supere el piso básico pero no alcance el tope máximo de $450.319,31.

¿Cómo funciona el bono proporcional?





El organismo deposita la diferencia exacta necesaria para que el beneficiario llegue a ese monto final, garantizando que nadie que esté en la escala baja del sistema perciba menos de esa cifra.

Entender este cálculo es fundamental para evitar reclamos innecesarios o confusiones al momento de revisar el cajero automático.

La liquidación no es un monto fijo para todos, sino una pieza que encastra con el haber de cada jubilado hasta completar los $450.319.

Tres ejemplos para calcular el bono de abril





Para saber cuánto corresponde, solo se tiene que restar el haber base (con el aumento ya aplicado) al tope de $450.319,31. A continuación, algunos ejemplos:

Jubilado con haber de $390.000: si tras el aumento la jubilación quedó en este monto, la ANSES depositará un bono de $60.319,31 (resultado: $450.319,31). Jubilado con haber de $420.000: en este caso, el refuerzo proporcional será de $30.319,31 (resultado: $450.319,31). Jubilado con haber de $450.000: al estar muy cerca del tope, el bono será simbólico, de apenas $319,31.

Jubilados ANSES: ¿Cuánto se cobra de bono en abril?

¿Quiénes quedan fuera del beneficio?





El bono, ya sea total o proporcional, deja de liquidarse en los siguientes escenarios: