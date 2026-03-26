Jubilados de ANSES: con aumento y bono proporcional, ¿quiénes cobran este jueves 26 de marzo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de pagos para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

Tras el reinicio de actividades luego del feriado del 24, se advierte que los cobros ya están llegando a su fin, puesto que terminarán el próximo lunes 30 de marzo.

Calendario de pagos para jubilados: ¿A quién le toca el jueves 26 de marzo?





Este jueves 26 de marzo es el turno de los jubilados con haberes que superan la mínima y que cuentan con:

Documentos terminados en 4 y 5.

Es importante recordar que los fondos están disponibles en los cajeros automáticos desde la primera hora del día, por lo que no es estrictamente necesario acudir a las ventanillas bancarias, evitando así las esperas prolongadas.

El cronograma de marzo completo: ¿Cuáles son las fechas de cobro para los jubilados?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo .

. DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este jueves 26 de marzo.

Aumento en abril: los números confirmados para los jubilados





Mientras se completan los pagos de marzo, la atención de los beneficiarios ya está puesta en elCon ely la continuidad delde refuerzo, los montos quedan definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $380.319,30 + $70.000 (bono) = $450.319,30 .

$380.319,30 + $70.000 (bono) = PUAM : $304.255,44 + $70.000 (bono) = $374.255,44 .

: $304.255,44 + $70.000 (bono) = . PNC (Invalidez y Vejez): $266.223,52 + $70.000 (bono) = $336.223,52.

Para quienes cobran por encima de la mínima pero por debajo del nuevo tope de $450.319, la ANSES acreditará un bono proporcional

¿Qué pasa si no se depositó el pago en la fecha asignada?



Si el documento termina en 0, 1, 2 o 3 y no se pudo retirar el dinero en los días previos, los fondosNo es necesario realizar ningún trámite extra; el dinerocon la tarjeta de débito en comercios o retirado por cajero en cualquier momento.