Julio llegó con varios aumentos: transporte, servicios del hogar, alquileres y colegios, ¿a cuánto se fueron?

Las tarifas de los servicios públicos y los precios de las prestaciones privadas sufrirán un nuevo aumento desde este miércoles 1° de julio.

Transporte, luz, gas, agua, prepagas médicas, colegios privados y alquileres, entre otros, volverán a presionar sobre el bolsillo de los consumidores.

Con una inflación que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ubicó en el 2,1% para mayo pasado, el Gobierno y las empresas del sector privado aplicarán la letra chica de los contratos y las fórmulas de indexación mensual.

Colectivos, subte y trenes

Los boletos de los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,1%, en tanto que los de las líneas provinciales subirán 4,3%.

Con esos valores, el mínimo en la Capital Federal, con recorridos de hasta tres kilómetros, pasará a costar $820,60 y, en la provincia de Buenos Aires, ese mismo tramo ascenderá a $1.059,28.

El subte porteño, en tanto, aumentará un 4,1% y, de esa manera, el boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada. Los pasajeros que no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social se irá a $567 y la estudiantil a $226.

Los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte de la Nación: 8,6% en julio, con el boleto de primera sección en $380,10; 10,5% en agosto, en $420,01 para el mismo tramo; y 7,1% en septiembre, cuando esa tarifa llegará a $449,83.

Peajes y Verificación Técnica Vehicular (VTV)



Moverse en auto particular también será más caro desde este miércoles, tanto por los accesos como por los controles técnicos obligatorios.

Los Peajes de la Ciudad de Buenos Aires sufrirán un aumento del 4,1% y, de esa manera, la tarifa en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasará a costar $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico.

En lo que respecta a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el costo del trámite obligatorio para rodados particulares se fijó en torno a los $97.000, unificando valores de referencia entre la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

Luz, gas y agua





Las facturas de gas acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto ya que julio, históricamente, es el mes de mayor consumo.

En lo que respecta a la energía eléctrica, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5%, en línea con el esquema de indexación mensual vigente.

AySA, por su parte, aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano.

Prepagas médicas





Las principales empresas de medicina prepaga informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los aumentos que aplicarán en julio.

Osde, Swiss Medical, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, implementarán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo último.

Omint, por su parte, aplicará incrementos de hasta el 2,9%, según el plan contratado.

Colegios privados





Si bien los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en la Capital Federal y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

Alquileres

Los contratos de alquiler ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendrán una actualización del 31,54%.

En tanto, quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7% y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%.