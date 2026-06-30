El Gobierno subirá los sueldos de algunos empleados públicos: quiénes y de cuánto es el aumento

El Gobierno de Javier Milei decidió incrementar los salarios estatales al fijar nuevos valores para las retribuciones y adicionales de áreas específicas del sector público. Fue a través del Decreto 553/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida, que lleva la firma del presidente, junto a la del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entrará en vigencia con subas escalonadas a partir del 1 de julio y el 1 de agosto.

entrará en vigencia con subas escalonadas a partir del 1 de julio y el 1 de agosto..

La actualización surge del acuerdo alcanzado el pasado 18 de junio por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General, en el que se dispuso un nuevo incremento retributivo para el personal estatal.

Uno de los sectores alcanzados por la medida es la Escuela Nacional de Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional, que tendrá nuevas escalas salariales desde julio y agosto. El cargo de Rector percibirá una retribución mensual de $222.053,90 desde julio y de $226.272,93 desde agosto. Por su parte, el cargo de Regente cobrará $195.066,14 en julio y $198.772,39 en agosto, mientras que el Ayudante de Trabajos Prácticos pasará a percibir $118.658,48 y $120.913, respectivamente.

Además, el Gobierno actualizó el valor de la hora cátedra para el personal docente de la Administración Central y organismos adheridos, que quedará fijado en $8.650 desde julio y $8.815 desde agosto.

En el caso del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el cargo de bedel tendrá una remuneración de $118.132 en julio y $120.377 en agosto. A su vez, los adicionales remunerativos y bonificables para trabajadores del instituto quedaron en $7.502 y $7.644 para los docentes, y en $55.695 y $56.754 para los bedeles, según el mes.

Así, el plus salarial ascenderá a $1.539.083 desde el 1 de julio y a $1.568.326 a partir del 1 de agosto, en línea con las actualizaciones otorgadas al resto de los sectores de la administración pública.

Adicional por Antártida y responsabilidad fiscal





Además se establecieron nuevos montos en el adicional remuneratorio por servicios en la Antártida para el personal militar, el cual se fijó en $1.539.083 a partir de julio, incrementándose a $1.568.326 en agosto.

Por otro lado, los profesionales del Tribunal Fiscal de la Nación verán actualizada su "Asignación por Responsabilidad Fiscal Jurisdiccional". Aquellos con títulos de posgrado y responsabilidades en la producción de sentencias de fondo percibirán un adicional de $890.556 en julio, que subirá a $907.476 en agosto.

Actualización de viáticos para el servicio exterior y Curia Castrense





La normativa también sustituyó la tabla de viáticos para el personal del Servicio Exterior y cargos extraescalafonarios. Los montos diarios varían según la región:

Zona Sur: $96.700 (julio) y $98.537 (agosto).

Noroeste y Cuyo: $79.192 (julio) y $80.697 (agosto).

Región Metropolitana y Noreste: $55.301 (julio) y $56.351 (agosto).

En cuanto a la Curia Castrense, se establecieron las remuneraciones para los integrantes del Obispado. El Obispo Auxiliar o Vicario Castrense percibirá $1.907.227 en julio y $1.943.464 en agosto, mientras que el Obispo Castrense mantendrá una remuneración equivalente a la de un Subsecretario.

Cuánto cobrarán de viáticos los empleados del Servicio Exterior

La norma también modificó la tabla de viáticos aplicable al personal del Servicio Exterior de la Nación y a quienes ocupan cargos extraescalafonarios en la Administración Pública Nacional.

Los nuevos montos diarios quedaron establecidos de la siguiente manera: