Uno por uno, todos los aumentos de julio: transporte, alquileres, luz, gas y agua, entre otros

Con la llegada del séptimo mes del año, entrará en vigencia en julio próximo una nueva tanda de aumentos que impactará de forma directa en los presupuestos familiares.

Transporte, luz, gas, agua, prepagas médicas, colegios privados y alquileres, entre otros, volverán a presionar sobre el bolsillo de los consumidores.

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Con una inflación que el INDEC ubicó en el 2,1% para mayo pasado, el Gobierno y las empresas del sector privado aplicarán la letra chica de los contratos y las fórmulas de indexación mensual para actualizar los cuadros tarifarios.

Colectivos, subte y trenes





Los boletos de los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,1%, en tanto que los de las líneas provinciales subirán 4,3%.

Con esos valores, el mínimo en la Capital Federal, con recorridos de hasta tres kilómetros, pasará a costar $820,60 y, en la provincia de Buenos Aires, ese mismo tramo ascenderá a $1.059,28.

El subte porteño, en tanto, aumentará un 4,1% y, de esa manera, el boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada. Los pasajeros que no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social se irá a $567 y la estudiantil a $226.

El boleto del subte porteño aumentará un 4,1%.

Los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte de la Nación: 8,6% en julio, con el boleto de primera sección en $380,10; 10,5% en agosto, en $420,01 para el mismo tramo; y 7,1% en septiembre, cuando esa tarifa llegará a $449,83.

Luz, gas y agua





Las facturas de gas acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto ya que julio, históricamente, es el mes de mayor consumo.

En lo que respecta a la energía eléctrica, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5%, en línea con el esquema de indexación mensual vigente.

AySA, por su parte, aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Conurbano.

Prepagas médicas





Las principales empresas de medicina prepaga informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los aumentos que aplicarán en julio.

Osde, Swiss Medical, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, implementarán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo último.

Omint, por su parte, aplicará incrementos de hasta el 2,9%, según el plan contratado.

Colegios privados





Si bien los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en la Capital Federal y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.

Alquileres

Los contratos de alquiler ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendrán una actualización del 31,54%.

En tanto, quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7% y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%.