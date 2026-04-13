Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 13 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
SANTA FE

La escuela donde se produjo el tiroteo fatal reanudará su actividad educativa: ¿De qué manera?

Será desde el miércoles próximo, a dos semanas del ataque a escopetazos que terminó con la muerte de un alumno de 13 años a manos de otro de 15.

La Escuela Normal Superior N°40 Mariano Moreno del departamento santafesino de San Cristóbal retomará las clases de manera progresiva desde este miércoles, a dos semanas del ataque a escopetazos que terminó con la muerte de un alumno de 13 años a manos de otro de 15.

La Justicia autorizó la reanudación de las actividades educativas a partir de esa jornada, mientras continúa la investigación por el crimen de Ian Cabrera. 

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

Este lunes y el martes estarán dedicados a la limpieza del establecimiento y a terminar de organizar y acondicionar diferentes áreas del edificio, según un esquema de retorno progresivo diseñado por el Ministerio de Educación de Santa Fe junto a directivos y docentes de la institución de San Cristóbal, informaron medios locales. 

Detalles del esquema de retorno progresivo 

En el Nivel Primario, se concretarán el miércoles y jueves reuniones entre docentes, equipos directivos y familias de alumnos, divididas por grados, con el fin de generar espacios de escucha.

Este lunes y el martes estarán dedicados a la limpieza del establecimiento y a terminar de organizar y acondicionar diferentes áreas del edificio, según un esquema de retorno progresivo diseñado por el Ministerio de Educación de Santa Fe junto a directivos y docentes de la institución de San Cristóbal, informaron medios locales.&nbsp;Detalles del esquema de retorno progresivo&nbsp;En el Nivel Primario, se concretarán el miércoles y jueves reuniones entre docentes, equipos directivos y familias de alumnos, divididas por grados, con el fin de generar espacios de escucha.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Ian Cabrera tenía 13 años y murió en un tiroteo en su escuela.
Ian Cabrera tenía 13 años y murió en un tiroteo en su escuela.

 

En el Nivel Secundario del turno noche y el Nivel Superior, se retomarán las clases el miércoles con horario reducido, al tiempo que habrá instancias de diálogo entre docentes y alumnos. 

En el turno mañana del Nivel Secundario turno mañana, se desarrollarán rondas de conversación, organizadas por grupos de cursos. 

Según está previsto, esos encuentros continuarán hasta abarcar a la totalidad del alumnado, lo que se estima ocurrirá el jueves. El viernes se reanudaría la cursada en horario reducido. 

En paralelo, entre el miércoles y el viernes inclusive, se concretarán reuniones con las familias de primero a quinto año en el establecimiento.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años
Noticias

La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años

Últimas noticias de Santa Fe