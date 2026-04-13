La escuela donde se produjo el tiroteo fatal reanudará su actividad educativa: ¿De qué manera?

La Escuela Normal Superior N°40 Mariano Moreno del departamento santafesino de San Cristóbal retomará las clases de manera progresiva desde este miércoles, a dos semanas del ataque a escopetazos que terminó con la muerte de un alumno de 13 años a manos de otro de 15.

La Justicia autorizó la reanudación de las actividades educativas a partir de esa jornada, mientras continúa la investigación por el crimen de Ian Cabrera.

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Este lunes y el martes estarán dedicados a la limpieza del establecimiento y a terminar de organizar y acondicionar diferentes áreas del edificio, según un esquema de retorno progresivo diseñado por el Ministerio de Educación de Santa Fe junto a directivos y docentes de la institución de San Cristóbal, informaron medios locales.

Detalles del esquema de retorno progresivo

En el Nivel Primario, se concretarán el miércoles y jueves reuniones entre docentes, equipos directivos y familias de alumnos, divididas por grados, con el fin de generar espacios de escucha.

Ian Cabrera tenía 13 años y murió en un tiroteo en su escuela.

En el Nivel Secundario del turno noche y el Nivel Superior, se retomarán las clases el miércoles con horario reducido, al tiempo que habrá instancias de diálogo entre docentes y alumnos.

En el turno mañana del Nivel Secundario turno mañana, se desarrollarán rondas de conversación, organizadas por grupos de cursos.

Según está previsto, esos encuentros continuarán hasta abarcar a la totalidad del alumnado, lo que se estima ocurrirá el jueves. El viernes se reanudaría la cursada en horario reducido.

En paralelo, entre el miércoles y el viernes inclusive, se concretarán reuniones con las familias de primero a quinto año en el establecimiento.