La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3% en marzo

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró en marzo y quedó en 3% según anunció este viernes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). En febrero había sido del 2,6%.

De esta forma, el primer trimestre de 2026 finalizó con una inflación acumulada del 8,9% en CABA mientras que en términos interanuales, la suba fue de 32,1%.

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