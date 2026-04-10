Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 10 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
ACELERACIÓN

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3% en marzo

Lo anunció el IDECBA. El primer trimestre cerró con una suba de 8,9%.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró en marzo y quedó en 3% según anunció este viernes el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA). En febrero había sido del 2,6%.

De esta forma, el primer trimestre de 2026 finalizó con una inflación acumulada del 8,9% en CABA mientras que en términos interanuales, la suba fue de 32,1%.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3% en marzo

Noticia en desarrollo


Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
Noticias

El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

Últimas noticias de Inflación