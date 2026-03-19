La joya "oculta" de las carnicerías que se consigue con rebaja

El asado argentino vive hoy una transformación profunda en sus costumbres más arraigadas. En un país donde la parrilla es el centro de la cultura, siempre parece que no hay nada nuevo bajo el sol, pero un producto específico emerge desde el anonimato para cambiar las reglas del juego.

Esta pieza pasa de ser un descarte para carne picada a transformarse en la estrella más buscada por los parrilleros con experiencia. Este fenómeno representa una revalorización de un sector de la res que hasta hace poco tiempo nadie atendía en los mostradores.

El origen de un sabor intenso

La tapa de ojo de bife es un músculo que recubre al clásico ojo de bife. Esta pieza tiene un tamaño menor y posee una gran infiltración de grasa, lo que otorga una textura singular y un sabor muy potente. A diferencia de las opciones tradicionales, este corte ofrece un equilibrio exacto entre la ternura y una fuerza cárnica muy marcada. Su fama crece hoy por su similitud con la picanha brasileña, aunque mantiene una identidad propia que la hace única en el ritual nacional.

Esta popularidad llega también a la alta cocina de ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En los restaurantes más exclusivos, la tapa de ojo de bife ya figura en los menús como un nuevo producto premium. En las carnicerías de barrio, los clientes piden este corte con una frecuencia cada vez mayor.

El arte de la paciencia en las brasas

El secreto para aprovechar todo el potencial de esta carne reside en la paciencia y en una cocción muy controlada. Los expertos coinciden en que el punto ideal llega con un fuego medio, lo que permite que la grasa se funda de forma lenta. Este proceso asegura que la pieza mantenga su jugosidad y que el sabor impregne cada fibra de la carne. La versatilidad es otra de sus grandes virtudes, ya que funciona de manera excelente en la parrilla, a la cruz o incluso en la cocina cotidiana.

Para quienes cocinan en el hogar, el corte permite preparar bifes gruesos de unos 3 a 4 centímetros para la plancha o la sartén. Al momento de la compra, los especialistas recomiendan buscar piezas de tamaño uniforme con una cobertura de grasa blanca y pareja. Esto funciona como una garantía total de jugosidad para el comensal. Además, el consejo técnico indica salar la pieza con sal parrillera justo antes del fuego para evitar que pierda humedad durante el proceso.

El método para comprar con descuento

El acceso a estos cortes premium suele tener un costo elevado en el mercado actual. El precio del ojo de bife en Argentina durante marzo de 2026 oscila entre los $23.000 y los $40.000 por kilo, según la calidad de la carne. Sin embargo, los consumidores encuentran una forma efectiva de abaratar este valor mediante herramientas digitales. A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, los usuarios acceden a un descuento del 20% en las carnicerías que están adheridas al programa.

Con este beneficio, el precio final de la carne baja hasta los $18.400 por kilo aproximadamente. Esto representa un ahorro real de unos $4.600 en la compra. La promoción está vigente de lunes a viernes e incluye también a granjas y pescaderías en todo el territorio bonaerense. El sistema de reintegro tiene un tope semanal de $5.000 por persona, una cifra que se alcanza con compras de hasta $25.000.

A través de la billetera virtual Cuenta DNI, del Banco Provincia, los usuarios acceden a un descuento del 20% en las carnicerías que están adheridas al programa.

Requisitos para asegurar el reintegro

El proceso para obtener el beneficio requiere cumplir con pasos específicos de la plataforma Cuenta DNI. El usuario debe abonar su compra mediante el escaneo de un código QR o con la Clave DNI, siempre con el dinero disponible en su cuenta bancaria.

El programa excluye de forma total los pagos que se realicen con tarjetas físicas, transferencias externas u otras billeteras digitales del mercado. Una vez que la operación termina, el dinero del reintegro aparece en la cuenta vinculada dentro de los diez días hábiles posteriores.