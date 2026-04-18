Lanzan una alerta amarilla y otra naranja por fuertes lluvias y vientos en siete provincias

Algunas regiones de nuestro país fueron alertadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) respecto a una alerta amarilla y naranja pronosticada por dicho ente por fuertes lluvias y vientos para este sábado.

La alerta general abarcará a algunas zonas de Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires, mientras que en la zona cordillerana de Neuquén, Río Negro y Chubut se esperan lluvias fuertes. En tanto, habrá vientos en las citadas provincias sureñas, San Juan y Mendoza.

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El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo, y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, mientras que en San Luis y Río Negro los valores serían menores, con registros estimados entre 10 y 15 mm.

Alerta en cada provincia

Río Negro : mañana.

: mañana. La Pampa : mañana, tarde y noche.

: mañana, tarde y noche. Buenos Aires : tarde y noche.

: tarde y noche. Córdoba : tarde y noche.

: tarde y noche. San Luis: noche.

Alerta amarilla y naranja por lluvias

El área bajo alerta amarilla será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm y no se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas más elevadas.

Las zonas bajo alerta naranja, en tanto, serán afectadas por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm. Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

Alerta en cada provincia

Neuquén : mañana y tarde.

: mañana y tarde. Río Negro : mañana y tarde.

: mañana y tarde. Chubut: mañana y tarde.

Alerta amarilla por vientos

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Además, la zona baja de Malargüe, en Mendoza, será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Alerta en cada provincia

San Juan : tarde.

: tarde. Mendoza : mañana y tarde.

: mañana y tarde. Neuquén : mañana, tarde y noche.

: mañana, tarde y noche. Río Negro : mañana y tarde.

: mañana y tarde. Chubut: tarde y noche.



