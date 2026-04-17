Atención al pronóstico en Buenos Aires para el fin de semana: ¿Vuelven las lluvias?

Se acerca el fin de semana y crece la expectativa por el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde, tras varios días de mal tiempo, muchos se preguntan si regresarán las lluvias o si el tiempo dará un respiro para realizar planes al aire libre.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trajo la respuesta: mientras este viernes se presenta con cielo mayormente nublado y una máxima de 24 grados, el organismo también detalló qué condiciones se esperan para el sábado y el domingo.

Se anticipan dos jornadas con presencia de nubes y temperaturas agradables, un escenario que, en principio, podría acompañar los planes al aire libre. A continuación, el detalle del SMN sobre si hay probabilidad de lluvias.

Pronóstico para el fin de semana: ¿Hay lluvias el sábado y el domingo?





Sábado

El día comenzará con condiciones algo cerradas por la presencia de neblina, en el tramo más fresco del día, con una temperatura cercana a los 14 grados.

Con el correr de las horas, la visibilidad irá mejorando y el cielo pasará a mostrarse parcialmente nublado, mientras el termómetro avanzará hacia los 18 grados. El viento será leve y soplará desde el sudoeste, para luego rotar hacia el oeste.

Clima en el AMBA para el sábado 18 de abril (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Durante la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una máxima que alcanzará los 26 grados y nubosidad variable, mientras que hacia la noche el ambiente seguirá agradable, con registros en torno a los 20 grados.

El viento cambiará nuevamente su dirección, esta vez hacia el norte, y no se prevén lluvias en ningún momento.

Domingo

El domingo arrancará con cielo mayormente nublado y un ambiente fresco, con temperaturas en torno a los 16 grados durante las primeras horas. El viento será leve y soplará desde el noreste, mientras que la probabilidad de lluvias se mantendrá muy baja.

Con el correr del día, las condiciones de nubosidad se sostendrán y la temperatura irá en ascenso hasta alcanzar una máxima cercana a los 24 grados.

Clima en el AMBA para el domingo 19 de abril (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Se espera un aumento en la intensidad del viento, que rotará hacia el sudeste, aunque sin cambios en el panorama general. La probabilidad de precipitaciones es baja, de apenas un 10%, por lo que no se esperan lluvias de relevancia e incluso podrían no registrarse.

Como anticipo de la semana, el lunes marcaría un cambio en las condiciones: se esperan lluvias aisladas a lo largo de la jornada, con una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento. Además, la temperatura máxima bajará hasta los 23 grados, lo que favorecerá un ambiente más fresco en el AMBA.

Las lluvias volverían al AMBA el lunes 20 de abril (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).



