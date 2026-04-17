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Viernes, 17 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este viernes 17 de abril

La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 25 grados, con viento del sur.

Redacción FMQ

Este viernes en la Ciudad el cielo estará parcialmente nublado y por la mañana se esperan lloviznas. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 25 grados, con viento del sur.

El sábado las temperaturas irán de los 17 a los 27 grados, con cielo parcialmente nublado y viento del suroeste rotando al norte.

El domingo las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 25 grados, con chaparrones y viento del noroeste.

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