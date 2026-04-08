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Miércoles, 8 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
PROTESTA

Un activista se trepó a un monumento en el Congreso en rechazo a la Ley de Glaciares

Tras un operativo policial, se bajó y retiró las banderas que había colocado.

Francisco Nutti

Un activista se trepó a un monumento situado en el Congreso de la Nación para colocar dos banderas a modo de protesta en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares. 

Una de las banderas decía "Diputados: no traicionen a los argentinos", mientras que la otra indicaba "La Ley de Glaciares no se toca".

A raíz de esta situación hubo un operativo policial en el lugar, tras el cual el ambientalista de Greenpeace retiró ambas banderas del monumento y se bajó del mismo, mientras que trascendió que habrían detenido a siete activistas.

Además de esta intervención, se espera una concentración mayor a partir de las 17 horas en diversos puntos del país. Sectores ambientales y opositores llamaron a una marcha frente al Congreso para expresar el rechazo a la sanción de la ley.

Un mes atrás, miembros de la organización activista lograron ingresar a las escalinatas del Congreso y manifestarse mediante una performance que incluyó el uso de inodoros.

En aquel momento, varios de ellos se sentaron en los inodoros con una pancarta que decía: "Senadores: no se caguen en el agua. La Ley de Glaciares no se toca".

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