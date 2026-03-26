Llueve en Buenos Aires: ¿Cómo estará el clima las próximas horas y hasta cuándo seguirán las tormentas?

Saca el paraguas y no hagas planes al aire libre: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el buen tiempo en Buenos Aires tiene las horas contadas. Acá te contamos cómo viene el cronograma del agua para que no te sorprenda el temporal y sepas cuándo vuelve el calor.

Mañana viernes 27 de marzo arranca lindo, con una máxima de 27 grados y sol. Pero no te confíes. Hacia la noche, la humedad se va a sentir fuerte y las probabilidades de lluvia suben de golpe al 70 por ciento. Si salís, llevate piloto porque el agua llega antes de que termine el día.

Sábado pasado por agua y tormentas

El sábado 28 de marzo será el día más complicado. La temperatura va a rondar los 25 grados, pero el ambiente va a estar pesado y pegajoso. Es el día ideal para quedarse adentro y evitar las zonas que suelen inundarse.

Además, el SMN lanzó una alerta amarilla para este sábado. Se espera un combo peligroso de tormentas intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento que pueden volar techos y ramas. Específicamente, se pronostican tormentas fuertes durante la mañana y la tarde en Capital, el Conurbano, Córdoba y Santa Fe.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Zonas en peligro: La Alerta Amarilla no perdona

El SMN puso bajo vigilancia estricta a varias localidades donde el temporal pegará con más fuerza. Los vecinos de estas zonas deben extremar los cuidados:

Azul, Rauch y Tapalqué.

Zonas bajas de Benito Juárez y Tandil.

En estos puntos se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos, con valores de entre 30 y 70 mm que podrían ser superados. Además, las ráfagas de viento llegarán a los 80 km/h, lo que representa un peligro real para la circulación y el suministro eléctrico.

Domingo y cierre de marzo

El domingo 29 la inestabilidad sigue temprano, con algunas lluvias aisladas, pero la cosa mejora después del mediodía. El cielo se va a mantener nublado, pero ya sin riesgo de agua. El termómetro vuelve a subir y toca los 28 grados, marcando lo que se viene para la semana que viene.

En cuanto al lunes 30 de marzo, la semana arranca con una mañana inestable. Hay un 40% de probabilidad de tormentas aisladas, así que no guardes el paraguas del todo hasta después del mediodía. A partir del martes 31, el sol se instala de nuevo y se viene un ascenso térmico importante.

Para los primeros días del mes entrante, el miércoles 1 de abril se espera una máxima de 29 o 30 grados. El otoño se toma un descanso y el nuevo mes arranca con tardes de pileta y ni una gota de lluvia a la vista.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo protegerse del temporal

Ante ráfagas de 80 km/h y posible granizo, el SMN recomienda: