Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo llegan y qué dice el pronóstico para esta semana

De acuerdo al pronóstico, las lluvias vuelven al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el próximo fin de semana, luego de varios días de tiempo estable.

Los organismos especializados en el clima prenden una alerta meteorológica y anticipan vientos intensos, posibles tormentas y temperaturas en baja que podrían extenderse hacia las próximas jornadas.

¿Qué dice el pronóstico para Buenos Aires durante esta semana?

¿Qué dice el pronóstico para Buenos Aires esta semana?

Tanto este miércoles 25 como el jueves 26 de marzo se esperan jornadas con buen tiempo, cielo mayormente despejado o parcialmente nublado y temperaturas agradables, con máximas cercanas a los 25 grados.