Vuelven las lluvias a Buenos Aires: cuándo llegan y qué dice el pronóstico para esta semana
El SMN prevé vientos intensos y posibles tormentas para el fin de semana. Las temperaturas bajan y las lluvias podrían extenderse durante varios días.
De acuerdo al pronóstico, las lluvias vuelven al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el próximo fin de semana, luego de varios días de tiempo estable.
Los organismos especializados en el clima prenden una alerta meteorológica y anticipan vientos intensos, posibles tormentas y temperaturas en baja que podrían extenderse hacia las próximas jornadas.
¿Qué dice el pronóstico para Buenos Aires durante esta semana?
Tanto este miércoles 25 como el jueves 26 de marzo se esperan jornadas con buen tiempo, cielo mayormente despejado o parcialmente nublado y temperaturas agradables, con máximas cercanas a los 25 grados.
El cambio arranca el viernes 27 con el ingreso de aire más cálido y húmedo desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Ese frente aportará mayor humedad y temperatura, volverá el ambiente más inestable y favorecerá chaparrones y tormentas aisladas en distintos puntos del AMBA.
Se espera que aumente la nubosidad y que, de forma aislada, puedan registrarse chaparrones y tormentas en distintos puntos del AMBA y alrededores.
En cuanto al fin de semana, el escenario se vuelve más variable. Las lluvias no serían constantes, pero sí podrían darse en distintos momentos, con períodos de mejora intercalados y un ambiente cada vez más cálido y pesado.
En principio, el sábado 28 aparece como el día con mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la mañana, mientras que el domingo 29 podría presentar algunas mejoras, con momentos de sol y temperaturas en ascenso que podrían acercarse a los 28 o 29 grados.