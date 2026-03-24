Se vuela todo: alerta amarilla por fuertes vientos en seis provincias, ¿qué dice el pronóstico?

Después de días con condiciones estables, el tiempo vuelve a mostrar señales de inestabilidad en varias regiones del país. El ingreso de un sistema de vientos intensos genera preocupación y obliga a tomar recaudos.

El fenómeno impacta tanto en el centro-oeste como en el sur argentino, con una advertencia vigente que se mantendrá durante varios días y que podría afectar actividades cotidianas y la circulación.

Ráfagas persistentes afectan distintas zonas y obligan a extremar precauciones durante la jornada.

Alerta amarilla por fuertes vientos en seis provincias:

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes que afecta a seis provincias del país.

La advertencia se mantiene vigente desde este martes 24 de marzo y se extenderá hasta las primeras horas del jueves 26, abarcando varias jornadas consecutivas con condiciones inestables.

Durante este período, se espera que la intensidad del fenómeno se mantenga con variaciones, por lo que no se descartan picos de mayor impacto en determinados momentos del día.

De hecho, según el organismo oficial, el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar riesgos de interrupción momentánea en actividades cotidianas.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el fenómeno podría generar interrupciones momentáneas y riesgos en zonas afectadas

En la región de Cuyo, las áreas afectadas incluyen el noreste de Mendoza, el sur y este de San Juan, y el noroeste de la provincia de San Luis.

En tanto, en la Patagonia, la alerta alcanza a Tierra del Fuego, Santa Cruz y gran parte de Chubut, con excepción de la zona de Península Valdés.

En estas zonas, se espera que los vientos se mantengan constantes durante varias horas, con ráfagas que podrían intensificarse especialmente en zonas abiertas o elevadas.

Estas condiciones pueden provocar reducción de visibilidad, voladura de objetos sueltos y dificultades en la circulación, especialmente en rutas.

Zonas bajo advertencia por ráfagas intensas según el reporte oficial.

Además, las autoridades recomiendan prestar especial atención en áreas rurales y costeras, donde el impacto del viento suele ser más intenso. También se advierte sobre posibles inconvenientes en servicios y actividades al aire libre.

La persistencia del fenómeno durante varios días obliga a mantener precauciones y seguir la evolución de los reportes oficiales. El monitoreo constante será clave para anticipar posibles cambios en la intensidad o extensión del evento.

El fenómeno se mantendrá durante varios días, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales y tomar precauciones.

Consejos para evitar inconvenientes durante la alerta