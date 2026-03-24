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Martes, 24 de marzo de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 24 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables.

Redacción FMQ

Luego de una jornada con inestabilidad, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para cerrar el fin de semana largo con buen clima y temperaturas templadas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De esta manera, el feriado de este martes 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, se espera con buen tiempo. La inestabilidad quedó atrás y la jornada se presentaría con cielo despejado y temperaturas templadas, de entre 10 y 22 grados.

Del mismo modo, el miércoles todavía estable, con cielo despejado en toda la jornada y marcas térmicas estimadas en 13 grados de mínima y 25 de máxima.

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