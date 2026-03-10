Lucha de plazos fijos: las diferencias entre el tradicional y el UVA frente a la inflación

Muchos ahorristas argentinos que buscan inversiones en pesos para proteger su capital de la inflación se vuelcan al tradicional plazo fijo. Sin embargo, en el primer bimestre de 2026, la dinámica de la economía condicionó el rendimiento de este popular instrumento bancario. A continuación, vamos a repasar las diferencias claves entre el depósito clásico y la versión que se ajusta con UVA frente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Lo primero que debemos apuntar es que, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el IPC registró un avance del 2,9% en enero de 2026.

Y mientras se aguarda el dato oficial de febrero, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyectó una variación del 2,7% para el segundo mes del año. Con estas cifras, la inflación acumulada del primer bimestre se sitúa en un rango cercano al 5,5%.

La situación del plazo fijo tradicional frente al aumento de precios

El plazo fijo tradicional es un instrumento de inversión de renta fija con un periodo mínimo de constitución de 30 días y su rendimiento está determinado por una Tasa Nominal Anual (TNA) que se fija al momento de la contratación y que informa diariamente el Banco Central. Ahora, hay dos puntos claves que deben considerar los ahorristas antes de colocar sus fondos:

Tasas vigentes Según el comparador de tasas del BCRA, las entidades de mayor volumen de depósitos ofrecen una TNA que oscila entre el 21% y el 27%. Bancos como el Nación y el Provincia reportan un 25%, mientras que entidades como Santander, Galicia y BBVA se sitúan en el 23%. Algunas instituciones menores alcanzan una TNA del 33%.

El comparador de tasas de plazos fijos online en pesos del Banco Central.

Rendimiento: Sin embargo, con una inflación mensual que ronda el 2,9% (según el último dato oficial de enero), una tasa del 25% anual te da apenas una ganancia de 2% mensual, aproximadamente. Con una proyección del 2,7 por ciento para febrero, solo las entidades que ofrecen una tasa superior al 32,5% logran equiparar o superar marginalmente la subida de precios.





Por ejemplo, según el simulador oficial del Banco Nación, quienes quieran obtener una ganancia cercana a los $900.000 en un plazo fijo a 30 días deberán contar con un capital inicial de $42.150.000.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), medido por el INDEC, registró un aumento del 2,9% en enero de 2026.

Las ventajas y desventajas del plazo fijo UVA

A diferencia del tradicional, el plazo fijo UVA está "atado" al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. Esto significa que, pase lo que pase con la inflación, no se pierde capital. Se trata de un depósito ajustado a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), unos instrumentos cuyo capital se ajusta mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Sin embargo, a diferencia del clásico, este instrumento bancario presenta una menor liquidez, porque exige un tiempo mínimo de inmovilización de fondos de entre 90 y 180 días.

Con las tasas actuales, un ahorrista que invierte $42.150.000 en un plazo fijo puede obtener 900.739 pesos en intereses luego de 30 días.

Y si bien se ofrece, en algunas entidades, el plazo fijo UVA "precancelable", el cual permite cancelar la inversión a partir de los 30 días, en ese caso no se paga el ajuste por inflación, sino que el ahorrista recibe una tasa fija mucho menor, incluso más baja que la del plazo fijo tradicional.

Finalmente, podemos señalar que, según datos del BCRA, la preferencia de los inversores argentinos por este tipo de depósito ha mostrado una tendencia ascendente en los últimos meses.

El volumen total invertido en plazos fijos UVA pasó de $187.000 millones en noviembre a aproximadamente $369.000 millones al cierre de febrero, lo que representa una duplicación del stock en términos nominales en apenas un cuatrimestre. De igual manera, representan menos del 1% del total de los plazos fijos tradicionales del sistema financiero.