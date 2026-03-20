Cambios de recorridos de colectivos en AMBA: estas son las líneas afectadas y los nuevos trayectos

El sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una nueva etapa de reorganización. El Gobierno dispuso una serie de cambios en distintas líneas de colectivos con el objetivo de adaptar el servicio a la dinámica actual de movilidad y mejorar su funcionamiento general.

La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Transporte tras un relevamiento técnico sobre la circulación de pasajeros. A partir de ese diagnóstico, se definieron ajustes que apuntan a ordenar la red, priorizar los tramos más utilizados y fortalecer la conexión con otros medios como trenes y subtes.

La reorganización del servicio busca reforzar los tramos más utilizados y mejorar la conexión entre distintos puntos del área metropolitana.

Ajustes en líneas de colectivos del AMBA: qué cambia y cómo impacta en los viajes

Las modificaciones impactan principalmente en servicios operados por la empresa El Puente S.A.T., donde se avanzó en una reconfiguración integral.

El rediseño incluye la incorporación de nuevos tramos, la eliminación de recorridos poco utilizados y la redistribución de frecuencias para responder mejor a la demanda.

Entre las líneas alcanzadas se encuentran la 32, 75 y 128. En estos casos, los cambios responden a la necesidad de reducir superposiciones, mejorar la regularidad y facilitar los desplazamientos en zonas de alta circulación dentro del entramado metropolitano.

El recorrido ampliado refuerza la conectividad con estaciones clave y suma frecuencia en zonas de alta demanda.

Uno de los cambios más importantes dentro de la reestructuración es la integración de las líneas 32 y 75, que pasan a funcionar bajo una única denominación.

A partir de ahora, la nueva línea 32 contará con tres variantes principales que conectan Plaza Miserere, en el barrio porteño de Once, con Remedios de Escalada, en el partido de Lanús.

Dentro de esta reorganización, el antiguo ramal A de la línea 75 deja de operar desde Retiro y traslada su punto de partida a Once. La medida apunta a reforzar el tramo entre la Ciudad de Buenos Aires y Lanús, donde se concentra el mayor volumen de pasajeros.

La nueva configuración unifica servicios y mejora la conexión entre Once y el sur del conurbano.

Además, se decidió unificar las cabeceras en Remedios de Escalada, lo que permite centralizar la operación, mejorar la regularidad del servicio y optimizar la circulación de las unidades.

Como parte de las novedades, se incorpora un nuevo recorrido que conecta directamente el sur del conurbano con la estación Hospitales de la Línea H de subte. Esta incorporación busca facilitar la combinación entre distintos medios de transporte y hacer más ágil el traslado de los usuarios.

Con estos cambios, la oferta queda organizada en tres variantes: un servicio principal entre Plaza Miserere y Remedios de Escalada, con frecuencias de entre 6 y 8 minutos; un segundo recorrido que circula por la zona de Rucci, con intervalos de entre 11 y 16 minutos; y una tercera opción que une la estación Hospitales con Remedios de Escalada, con frecuencias de entre 9 y 12 minutos.

La nueva configuración unifica servicios y mejora la conexión entre Once y el sur del conurbano.

Por su parte, la línea 128 también presenta modificaciones. El recorrido se amplía en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, extendiéndose desde Pompeya hasta Parque Patricios, alcanzando la estación Hospitales.

En este marco, se incorpora un nuevo servicio que conecta este punto con la estación Lanús del tren Roca, con una frecuencia estimada de entre 4 y 5 minutos.



