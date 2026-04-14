Murió Felipe Staiti, fundador y guitarrista de "Los Enanitos Verdes"

El mundo del rock nacional se encuentra de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo "Los Enanitos Verdes", quien falleció este lunes a los 64 años.

El artista, quien junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo integró la banda que dejó una huella en las décadas de 1980 y 1990, murió en el Hospital Italiano de la ciudad de Mendoza por complicaciones en la salud.

La banda fue construyendo una discografía repleta de clásicos con el paso de los años, y desde sus primeros trabajos como "Los Enanitos Verdes y Contrarreloj", que instalaron canciones como "La muralla verde" y "Tus viejas cartas", hasta "Habitaciones extrañas", con hits como "Te vi en un tren" y "Por el resto".

Ya en los 90, "Igual que ayer" y "Big Bang# consolidaron su popularidad con temas como "Amores lejanos", "Mi primer día sin ti" y "Lamento boliviano". Más adelante, discos como "Tracción acústica" y "Pescado original" reafirmaron su vigencia con nuevas versiones y canciones que ampliaron su público en Latinoamérica.

Muerte de Felipe Staiti





Tras el deceso de Cantero en 2022, Staiti (quien nació en 1961 en Mendoza) asumió un rol aún más protagónico: no solo continuó al frente del grupo, sino que también se animó a tomar el micrófono como cantante principal.

En el último tiempo, su salud había encendido las alarmas, de hecho, a fines de 2024 sufrió una fuerte infección bacteriana durante una gira por México que, sumada a su condición de celíaco, derivó en una deshidratación severa. El cuadro lo obligó a permanecer internado durante varias semanas y lo llevó a perder peso de forma drástica, afectando incluso su capacidad vocal.

La formación completa de "Los enanitos verdes" (Archivo).

A pesar de ese episodio, el músico retomó de a poco su actividad y proyectaba nuevos desafíos para 2026. Entre ellos, una gira por Estados Unidos junto a Hombres G y la grabación de un álbum de grandes éxitos con invitados, en el que planeaban revisitar clásicos del repertorio de Enanitos Verdes.

Finalmente, la noticia de su muerte llega en un momento simbólico para la banda: recientemente, "Lamento boliviano" superó las mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción del rock argentino en alcanzar ese hito.