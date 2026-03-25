Plazo fijo "atractivo": ¿Cuánto se gana con $550.000 en un mes y sin moverse de casa?

En un contexto donde cada peso cuenta, el plazo fijo se mantiene firme como una alternativa simple para quienes buscan hacer rendir sus ahorros sin asumir grandes riesgos. Con una inversión de $550.000 a 30 días, se puede sumar un "plus" que sirve como alivio para el bolsillo.

Esta herramienta financiera, regulada por el Banco Central (BCRA), es de fácil acceso y ofrece previsibilidad, ya que el ahorrista conoce de antemano cuánta plata va a recibir al finalizar el proceso.

Otro de sus puntos fuertes es la seguridad, ya que los plazos fijos, como otros depósitos bancarios, cuentan con una garantía oficial para las entidades adheridas al Seguro de Garantía de los Depósitos (Sedesa), un sistema que protege a los ahorristas.

No obstante, hay un punto clave a tener en cuenta: elegir bien la entidad donde se realiza la inversión, ya que cada institución fija su propia Tasa Nominal Anual (TNA) y eso impacta directamente en el rendimiento final.

Plazo fijo: cuánto se gana al invertir $550.000 en un mes





El Banco Nación se mantiene como una de las referencias dentro del sistema financiero por su presencia en todo el país y, actualmente, ofrece una TNA del 23%, ajustada recientemente.

Con ese rendimiento, un plazo fijo de $550.000 a 30 días deja una ganancia de $10.397,26, de acuerdo con el simulador oficial. Ese resultado equivale a un retorno mensual cercano al 1,91%, calculado a partir de la tasa anual aplicada al período.

La ganancia que se obtiene al invertir $550.000 en 30 días en un plazo fijo (Captura Banco Nación).

De todos modos, el rendimiento no es igual en todas las entidades, ya que cada banco define sus propias condiciones. En el caso del BNA, la TNA del 23% rige para operaciones realizadas de forma digital, mientras que si el trámite se hace en una sucursal, la tasa desciende al 20,5%.

Para quienes optan por extender el plazo de la inversión, la ganancia crece de manera progresiva. Con un capital inicial de 550 "lucas", las proyecciones son las siguientes:

A 60 días: $23.506,85.

A 90 días: $36.616,44.

A 120 días: $48.821,92.

A 365 días: $154.000,00.

Otro punto a considerar es que la tasa puede variar según el monto y el tiempo elegido. Por ejemplo, para una colocación a 365 días con $550.000, el simulador del Banco Nación refleja una TNA del 28%.

Todas las tasas de interés para plazo fijo de esta semana

El BCRA publica todos los días el detalle de las entidades habilitadas para constituir plazos fijos, junto con las tasas vigentes para depósitos a 30 días realizados de manera digital.

Este relevamiento facilita la comparación entre bancos y permite identificar qué opciones ofrecen mayores rendimientos. En ese marco, las tasas de las principales entidades del país se posicionan de la siguiente manera:

Banco Provincia de Buenos Aires: 25%.

Banco Macro: 24%.

ICBC: 23,15%.

Banco Nación: 23%.

BBVA Argentina: 23%.

Santander Argentina: 22%.

Banco Credicoop: 22%.

Banco Ciudad: 21%.

Banco Galicia: 21%.

Tasas de interés para plazo fijo de los bancos más importantes de Argentina (Captura Banco Central).



