Plazo fijo competitivo: cuánto invertir para ganar $380.000 y proteger el bolsillo frente a los gastos cotidianos

Entre la carnicería, la verdulería y las compras del día a día, el bolsillo se siente cada vez más ajustado y obliga a buscar alternativas para no perder poder de compra. En ese contexto, el plazo fijo vuelve a aparecer como una opción simple que puede generar una ganancia de $380.000.

Esta herramienta financiera, regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se destaca por su simpleza y previsibilidad: lleva pocos pasos y permite conocer de antemano cuánto se va a ganar, ya que cuenta con una Tasa Nominal Anual (TNA) definida desde el inicio.

El rendimiento que se obtiene, más alto o más bajo según el monto depositado, suma una ayuda para afrontar los gastos cotidianos del hogar, en un contexto en el que los ingresos no alcanzan y muchas familias buscan alternativas para sostener la diaria.

A continuación, repasamos cómo es la operatoria para alcanzar 380 "lucas" en un mes, cuáles son las tasas vigentes y qué diferencias hay entre hacerlo por homebanking o de manera presencial.

Plazo fijo: ¿Cuánto invertir para ganar $380.000 en 30 días?





Hoy en día, los principales bancos de Argentina manejan tasas bastante similares para los plazos fijos. Sin embargo, en los últimos días el Banco Nación realizó un ajuste y hoy ofrece una TNA del 23%.

Ese porcentaje representa, en términos simples, un rendimiento mensual del 1,91%. Tomando ese dato como referencia, quienes apunten a generar alrededor de $380.000 en un plazo de 30 días necesitan realizar una inversión elevada: unos $19.270.000, de acuerdo con el simulador oficial de la entidad.

La inversión necesaria para ganar $380.000 en un mes con el plazo fijo (Captura Banco Nación).

Un punto a tener en cuenta es que la rentabilidad puede variar según cómo se haga la operación. En el caso del Banco Nación, la tasa del 23% aplica cuando el plazo fijo se arma de forma digital, mientras que si se realiza de manera presencial en una sucursal, la TNA suele ubicarse entre el 20,5% y el 21,5%.

Además, para montos más altos, la tasa puede mejorar levemente. En inversiones importantes, la entidad puede ofrecer hasta un 24% anual, aunque no es una condición general y depende del dinero que se deposite.

Tasas de interés para plazo fijo de esta semana





El BCRA actualiza a diario un comparador que reúne las ofertas de plazos fijos de las distintas entidades financieras. Allí se pueden ver y contrastar las tasas que paga cada banco para colocaciones online a 30 días.

En los últimos días se registraron algunos movimientos, y así quedaron los rendimientos que ofrecen hoy los principales bancos del país, ordenados de mayor a menor:

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 25%.

Banco Macro: 24%.

ICBC Argentina: 23,15%.

Banco de la Nación Argentina: 23%.

BBVA Argentina: 23%.

Santander Argentina: 22%.

Banco Credicoop: 22%.

Banco Galicia: 21%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 21%.





Tasas de interés para plazo fijo de los bancos más grandes de Argentina (Captura Banco Central).

De esta manera, se observa que las diferencias entre los bancos con mayor caudal de depósitos no son amplias, aunque pueden influir al momento de elegir dónde invertir.