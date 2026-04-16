Plazo fijo con cambios: ¿Cuánto hay que invertir para ganar $460.000 en 30 días con las tasas actualizadas?

A la hora de invertir, el plazo fijo aparece como una alternativa clave para muchos ahorristas. Con el depósito adecuado es posible conseguir ganancias de $460.000 en 30 días, un "extra" que puede ayudar con los gastos de la casa.

Esta herramienta financiera está regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la ofrecen la mayoría de las entidades. Se destaca porque seguridad y previsibilidad, ya que desde el inicio se sabe cuánto se va a ganar al finalizar.

El rendimiento del plazo fijo depende de la tasa que fija cada banco, que en las últimas semanas cambió. En el caso de los depósitos a un año, hoy ofrecen ganancias de entre 16,5% y 25% aproximadamente, lo que llevó a un ajuste en los montos.

La variedad de entidades amplía las opciones para quienes invierten o quieren empezar. Incluso alcanza a quienes no tienen cuenta bancaria, ya que hay firmas que permiten operar sin ser clientes.

Plazo fijo hoy: cuánto hay que poner para ganar $460.000 en 30 días





El Banco de la Nación Argentina (BNA) ofrece actualmente una TNA del 19% para este tipo de operaciones, lo que se traduce en un rendimiento cercano al 1,58% mensual.

Con esa tasa, llegar a una ganancia de $460.000 en un plazo de 30 días requiere un capital alto: unos $28.000.000, de acuerdo con el simulador oficial.

Este es el monto a invertir necesario para ganar $460.000 con un plazo fijo (Captura Banco Nación).

Otro punto a tener en cuenta es el canal elegido. En el banco, esa tasa suele aplicarse a los depósitos hechos de manera digital, mientras que por ventanilla puede ser un poco más baja.

Además, cuando se trata de montos más grandes, algunas entidades pueden ofrecer condiciones algo mejores. En esos casos, la tasa puede subir levemente, incluso hasta una TNA del 20%, lo que mejora el rendimiento final.

Si en lugar de retirar la ganancia cada mes se opta por renovar el plazo fijo sumando los intereses al monto inicial, se aplica la Tasa Efectiva Anual (TEA), que alcanza el 21,94% en esta oportunidad. Con ese esquema, una inversión inicial de $28.000.000 puede generar alrededor de $6.143.000 en un año gracias al "interés compuesto" (porque cada mes se reinvierte lo ganado sin sacar el dinero).

Cómo armar un plazo fijo paso a paso





Constituir un plazo fijo es simple y se puede resolver en pocos minutos desde el home banking o la app del banco, sin necesidad de ir a una sucursal.

Ingresar a la cuenta con usuario y contraseña desde la app o la web del banco. Ir a la sección de inversiones y elegir la opción de plazo fijo. Definir cuánto dinero se desea colocar y por cuánto tiempo (30, 60 o 90 días). El sistema mostrará en el momento los intereses estimados y la fecha de cobro. Seleccionar la cuenta desde la que se debitarán los fondos. Indicar qué hacer al vencimiento: renovar o acreditar el dinero en la cuenta. Confirmar la operación y guardar el comprobante.

En el caso de quienes no son clientes bancarios y quieren empezar, pueden constituir un plazo fijo online mediante entidades que habilitan esta opción. Para hacerlo, deben completar sus datos, indicar el monto y el plazo, y transferir el dinero desde una cuenta propia.

El plazo fijo es una de las herramientas de inversión más tradicionales de Argentina (Imagen ilustrativa).

En cuanto a las tasas vigentes, el Banco Central cuenta con un comparador de plazos fijos online que se actualiza a diario y permite ver qué ofrece cada entidad para este tipo de depósito. Estos son los valores de los principales bancos:

Banco Macro: 21,5%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%.

BBVA Argentina: 20,5%.

ICBC Argentina: 19,75%.

Banco Credicoop: 19,5%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 19%.

Banco de la Nación Argentina: 19%.

Banco Galicia: 18,25%.

Santander Argentina: 16,5%.

Tasas de interés de los bancos más importantes de Argentina (Captura Banco Central).



