Plazo fijo: la cifra para ganar $150.000 en un mes y en pocos pasos

El plazo fijo es una de las herramientas más elegidas por los ahorristas argentinos que buscan resguardar su dinero sin asumir grandes riesgos. A pesar de los cambios económicos y el aumento de la inflación, esta opción sigue siendo una opción clara para quienes priorizan previsibilidad y facilidad.

Entre sus principales ventajas, se destacan la seguridad, el rendimiento conocido desde el inicio y la posibilidad de operar de forma 100% digital. Además, no hace falta ser cliente de un banco específico: hoy se puede constituir un plazo fijo online en distintas entidades, en pocos minutos.

En este contexto, conocer cuánto se puede ganar con una inversión concreta, por ejemplo, $150.000 en 30 días, se vuelve clave para tomar decisiones financieras más informadas y aprovechar mejor cada peso.

Según la información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras ofrecen entre 21,5 y 16,5% de Tasa Nominal Anual (TNA) para los depósitos a 30 días.

Cuánto hay que invertir para ganar $150.000 en 30 días

Tomando como ejemplo el simulador del Banco Nación, con una TNA del 19%, se necesita una inversión de $9.650.000 para obtener una ganancia de $150.698,63 en un plazo fijo a 30 días.

Este cálculo surge de aplicar la tasa mensual proporcional (TNA dividida por 12) sobre el capital invertido. Es importante recordar que el rendimiento es fijo: desde el momento en que se constituye el plazo fijo, ya sabés cuánto vas a cobrar al vencimiento.

El simulador del Banco Nación permite conocer la ganancia de un plazo fijo antes de realizarlo.

Y si en lugar de retirar el dinero cada mes decidís renovar el plazo fijo (capital + intereses), entra en juego la Tasa Efectiva Anual (TEA). Esta última llega al 20,75% en la mencionada entidad estatal.

Como resultado, una inversión inicial de $9.650.000 podría generar aproximadamente $2.001.000 gracias al "interés compuesto" al cabo de un año, siempre que se reinviertan los rendimientos mensualmente sin retirar capital.

Paso a paso para armar un plazo fijo sin errores

Invertir en un plazo fijo hoy es más fácil que nunca. El proceso es simple y rápido:

Primero, ingresá a la web de tu banco o a la opción de plazo fijo online del sistema financiero.

Luego, elegí el monto y el plazo (mínimo 30 días).

Confirmás la operación y listo: al vencimiento, el dinero vuelve automáticamente a tu cuenta con los intereses.

Si no sos cliente de un banco, podés optar por la modalidad de plazo fijo online para no clientes, ingresando tus datos y una cuenta bancaria a tu nombre.

Invertir en un plazo fijo hoy es más fácil que nunca.

Antes de hacer un plazo fijo, conviene chequear siempre que estés operando desde sitios oficiales de bancos o del Banco Central. Evitá links sospechosos o mensajes que prometan tasas fuera de mercado.

También es importante comparar tasas entre bancos, ya que pequeñas diferencias pueden impactar en la ganancia final. Y, por último, asegurate de no necesitar el dinero durante el plazo elegido, ya que no se puede retirar antes del vencimiento.



