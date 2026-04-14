Plazo fijo: ¿Cuánto se puede ganar en un mes con $2.000.000?

En un contexto económico cambiante y antes de conocerse el último dato de inflación, el plazo fijo tradicional continúa siendo una de las herramientas más elegidas por los argentinos para cuidar sus ahorros. Su principal atractivo radica en la previsibilidad: desde el momento en que se constituye, ya se sabe cuánto se va a ganar al finalizar el período.

Además, se trata de una alternativa simple, accesible y respaldada por el sistema financiero. No hace falta ser experto ni seguir el mercado minuto a minuto, como ocurre con otras inversiones más complejas.

Por eso, cada vez más personas buscan calcular cuánto pueden generar colocando su dinero a 30 días. Con datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es posible estimar con bastante precisión cuál será el rendimiento de un plazo fijo tradicional.

Para entender bien cuánto se gana con el depósito bancario, es importante distinguir entre dos conceptos fundamentales:

La Tasa Nominal Anual (TNA) es la tasa simple que informan los bancos. No contempla la reinversión de intereses, por eso es útil para plazos cortos como 30 días.

es la tasa simple que informan los bancos. No contempla la reinversión de intereses, por eso es útil para plazos cortos como 30 días. En cambio, la Tasa Efectiva Anual (TEA) incluye el efecto del interés compuesto. Es decir, calcula cuánto se ganaría si se renovara el plazo fijo cada mes reinvirtiendo capital e intereses.

En este marco, según la información oficial del Banco Central, las entidades financieras ofrecen tasas que pueden variar, pero rondan entre el 18 y el 24% de TNA para los plazos fijos electrónicos a 30 días.

En el caso del Banco Nación, por ejemplo, la tasa se ubica en 19 por ciento, lo que significa un 1,58% de ganancia mensual.

Con esa cifra, el simulador online del banco estatal muestra que, al invertir $2.000.000, se obtiene una ganancia de aproximadamente $31.232,88 en un mes, lo que deja un total cercano a $2.031.232,88 al vencimiento.

Cómo hacer un plazo fijo paso a paso

Constituir un plazo fijo hoy es más fácil que nunca, porque se puede hacer desde el home banking o incluso sin ser cliente de un banco, a través de la modalidad online.

Primero, hay que ingresar al sitio oficial de plazos fijos del sistema financiero o al home banking del banco elegido. Luego, se indica el monto (en este caso $2.000.000) y el plazo (mínimo 30 días).

Después, el sistema muestra el interés a ganar antes de confirmar la operación. Una vez aceptado, el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento.

Al finalizar el plazo, el capital más los intereses se acreditan automáticamente en la cuenta.

Claves para invertir con tranquilidad

Por último, debemos señalar que es importante siempre operar a través de canales oficiales, como el home banking o sitios verificados del sistema financiero. Nunca hay que compartir claves ni datos personales por fuera de esos entornos.

También es recomendable revisar la tasa ofrecida antes de confirmar, ya que puede variar entre bancos. Y, si se busca mejorar el rendimiento, se puede considerar la renovación automática para aprovechar el interés compuesto.







