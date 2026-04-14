Se actualizó el plazo fijo: ¿Cuánto podés ganar invirtiendo $380.000 a 30 días?

La actual economía exige contar con un respaldo de dinero ante cualquier imprevisto, pero también resulta clave poner esos ahorros en movimiento para que generen algún tipo de rendimiento positivo.

En este contexto, el plazo fijo se posiciona como una de las herramientas más elegidas, ya que ofrece previsibilidad, bajo riesgo y la posibilidad de conocer de antemano cuánto se va a ganar.

Tras la última suba de tasas de interés, incluso una inversión moderada puede traducirse en una ganancia interesante en pocos días, lo que vuelve a este instrumento más atractivo.

Una opción simple y segura que permite hacer rendir los ahorros en pocos días con resultados previsibles.

¿Cuánto ganás si invertís $380.000 a 30 días?

Con el reciente ajuste en las tasas, el plazo fijo vuelve a captar la atención de los ahorristas que buscan resguardar su dinero y obtener una rentabilidad segura.

Según simulaciones actuales, una inversión de $380.000 a 30 días puede generar resultados concretos y previsibles, permitiendo conocer de antemano la ganancia y el monto final a cobrar, sin exposición a riesgos del mercado ni variaciones inesperadas.

En el caso del canal sucursal, el rendimiento muestra que con un capital inicial de $380.000 se obtienen intereses por $5.934,25 en un plazo de 30 días.

De esta manera, el monto total al finalizar el período asciende a $385.934,25. La tasa nominal anual (TNA) se ubica en 19%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 20,75%.

Una inversión de $380.000 que permite obtener una ganancia estimada en 30 días con tasas actualizadas.

Por otro lado, en el canal electrónico, como home banking o aplicaciones, los valores se mantienen en línea con los obtenidos en sucursal. Esto refleja una política uniforme en cuanto a tasas, lo que permite a los usuarios operar de manera digital sin perder beneficios.

De igual manera, el plazo fijo tradicional continúa siendo una opción accesible y simple. No requiere conocimientos financieros avanzados y permite calcular con exactitud la ganancia antes de realizar la inversión.

Otro punto a favor es la posibilidad de renovar la inversión una vez finalizado el período, lo que permite capitalizar intereses y generar un efecto acumulativo en el tiempo.

Si bien no siempre supera a otras alternativas más riesgosas, su perfil conservador lo mantiene como una herramienta clave para pequeños y medianos ahorristas.

Comparativa de tasas de interés entre bancos: cuánto puede rendir tu dinero según la entidad elegida.

Claves para aprovechar mejor las tasas actuales

Comparar tasas entre bancos antes de invertir

Evaluar la TNA y la TEA para entender la ganancia real

Considerar plazos más largos para mejorar rendimiento

Reinvertir intereses para potenciar ganancias

Operar de forma digital para mayor comodidad

Mantener un fondo de liquidez fuera de la inversión



