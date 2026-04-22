Plazo fijo: cuánta plata hay que invertir para ganar $350.000 por mes con las nuevas tasas

El plazo fijo sigue siendo la "rueda de auxilio" de los argentinos que buscan proteger sus pesos. Aunque las tasas de interés sufrieron cambios importantes en las últimas semanas, la posibilidad de saber de antemano cuánta plata vas a tener en el bolsillo a los 30 días lo mantiene como la opción número uno de los pequeños ahorristas.

Hoy, con un mercado financiero que ya no tiene un piso mínimo de tasas, cada banco pelea por los depósitos ofreciendo rendimientos muy distintos entre sí. En este escenario, quien quiera obtener una renta mensual significativa debe afilar el lápiz y mirar bien el simulador antes de poner un peso.

La inversión necesaria para cobrar $350.000

Para ganar $350.000 extra en un mes, hoy necesitás invertir un capital inicial de $21.838.000.Este cálculo surge del simulador del Banco Nación, que aplica una Tasa Nominal Anual (TNA) del 19,5% para operaciones realizadas de forma electrónica.

La cifra que se necesita para cobrar 350 "lucas" en un plazo fijo.

Si decidís hacer el trámite de manera presencial en la ventanilla del banco, la tasa baja al 19%, lo que te obligaría a depositar todavía más plata para llegar al mismo resultado.

Ranking de tasas: ¿Qué banco paga más hoy?

Banco Macro / Provincia: 21,5%

Banco BBVA: 20,5%

Banco ICBC: 19,75%

Banco Nación / Ciudad: 19%

Banco Credicoop: 18,5%

Banco Santander: 15%

Claves para no perder contra la inflación





Es fundamental recordar que esta inversión bloquea tu dinero por 30 días. No podés retirar ni un peso hasta que se cumpla el plazo, por lo que nunca hay que usar plata destinada a cuentas urgentes como el alquiler o la comida.

Al vencimiento, el capital y los intereses se acreditan automáticamente en tu cuenta. Un consejo clave: operá siempre por Homebanking, ya que las tasas son un 0,5% más altas que en las sucursales físicas, cuidando así cada centavo de tu ganancia.