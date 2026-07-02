Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 2 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
ANOTÁ

Por qué recomiendan poner una cuchara de metal en las ventanas y qué beneficios trae para el hogar

Conocé el truco casero y económico que ayuda a combatir muchos de los "males" más comunes de la casa.

SGorostiaga
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Controlar la humedad de los hogares es uno de los dolores más grandes, sobre todo para quienes viven en zonas cercanas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las cifras siempre están por encima del 90%. 

Es por eso que este tipo de virales, que conllevan pocos objetos del hogar y se pueden hacer sin gastar una fortuna, son una gran opción de truco casero para combatirlo. 

En este caso, solo se necesita una cuchara metálica: deben colocarla en el marco de la ventana, con el mango hacia el interior y la parte cóncava hacia afuera.

Cómo combatir las manchas de humedad en las paredes.&nbsp;
Cómo combatir las manchas de humedad en las paredes. 

Es clave que sea de este material debido a que el metal se enfría más rápido que el vidrio por su mayor conductividad térmica, así que se convierte en un punto de concentración para el vapor de agua.

Esto evita que la humedad se disperse por toda la superficie del cristal y reduce manchas en las paredes, moho y empañamiento en ambientes cerrados o con poca ventilación.

Los beneficios de usar este método casero

  • Frena la aparición de hongos: reduce la acumulación directa de agua en los rincones y evita que el moho peligroso se pegue en las paredes.

  • Asegura más luz natural: al mantener los vidrios limpios y sin gotas de condensación, la luz del sol entra de forma directa y mejora la iluminación de las piezas.

  • Cuida los marcos y la pintura: frena el agua estancada en las aberturas, lo que evita el desgaste de materiales caros como la madera o el metal.

Esta nota habla de:
1
Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."
FARÁNDULA

Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."

2
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

3
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

4
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

5
La drástica decisión que tomó la pareja de Cinzia de "Gran Hermano" tras el terremoto en su país: "Dada la situación en Venezuela..."
FARÁNDULA

La drástica decisión que tomó la pareja de Cinzia de "Gran Hermano" tras el terremoto en su país: "Dada la situación en Venezuela..."

Últimas noticias de Trucos