Por qué recomiendan poner una cuchara de metal en las ventanas y qué beneficios trae para el hogar

Controlar la humedad de los hogares es uno de los dolores más grandes, sobre todo para quienes viven en zonas cercanas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde las cifras siempre están por encima del 90%.

Es por eso que este tipo de virales, que conllevan pocos objetos del hogar y se pueden hacer sin gastar una fortuna, son una gran opción de truco casero para combatirlo.

En este caso, solo se necesita una cuchara metálica: deben colocarla en el marco de la ventana, con el mango hacia el interior y la parte cóncava hacia afuera.

Cómo combatir las manchas de humedad en las paredes.

Es clave que sea de este material debido a que el metal se enfría más rápido que el vidrio por su mayor conductividad térmica, así que se convierte en un punto de concentración para el vapor de agua.

Esto evita que la humedad se disperse por toda la superficie del cristal y reduce manchas en las paredes, moho y empañamiento en ambientes cerrados o con poca ventilación.

Los beneficios de usar este método casero