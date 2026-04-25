Road Show de Colapinto y Feria del Libro: cómo serán los accesos y el mapa de cortes para este domingo
Por un lado, el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto realizará una exhibición callejera por varias cuadras de CABA, mientras que la tradicional feria tiene su sede en La Rural, por lo que muchas calles estarán cortadas al tránsito.
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Este fin de semana está previsto, como cada año, el hit de la Noche de la Feria, que propone ingreso gratuito a partir de las 20 y cientos de actividades para vivir la fiesta de la lectura.
"Va a ser un poco más complicado llegar a La Rural, pero hay algunos accesos que están disponibles, como el contracarril de Sarmiento para los que vengan en auto, y se puede llegar en subte también", sostuvo Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro.
"Independientemente de eso, nosotros nos debemos a nuestros expositores, que son cuatrocientos cincuenta, que estuvieron trabajando todo el año para organizar esta feria, y también a nuestro equipo, que hizo un gran esfuerzo, y a la fundación, que también hizo una fuerte inversión y el sector. Entonces, pedimos a la Ciudad una propuesta superadora para para mejorar los accesos", agregó.
Dos pasiones distintas
Sin embargo, la presencia de la Feria del Libro coincide con la presentación de Colapinto el domingo con un monoplaza de Fórmula 1 que circulará por las principales avenidas de Palermo, y justo por donde accede el público a la muestra de la industria editorial.
El show se presenta como un escollo para los lectores, por lo que las avenidas estarán disputadas durante el llamado "Road Show to BA 2026" entre los fanáticos de los autos y los amantes de los libros.
¿Cómo llegar a La Rural?
Por tal motivo, los organizadores de la muestra difundieron una lista de indicaciones para acceder a La Rural de manera segura y lo más simple que las circunstancias permitan.
- El ingreso al estacionamiento de La Rural será únicamente por Av. Sarmiento 2704 por motivo de cortes programados. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitará un contracarril exclusivo.
- El ingreso peatonal será únicamente por la Av. Santa Fe (Plaza Italia), entrada más próxima al Pabellón Ocre.
- Por otra parte, quienes se movilizan en auto y acostumbran estacionar en la zona, deberán considerar las dificultades extra que el aluvión de gente van a generar.
- Mientras tanto, se espera que el corredor de las avenidas Cabildo y Santa Fé fluya bien desde el norte para el transporte público, ya que cuenta con Metrobus. La situación puede complicarse en la zona de Plaza Italia, donde la vía exclusiva para colectivos se termina.