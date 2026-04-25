Road Show de Colapinto y Feria del Libro: cómo serán los accesos y el mapa de cortes para este domingo

Se viene un domingo "a todo trapo" en la Ciudad de Buenos Aires, y es que, por un lado, se llevará a cabo el Road Show de Franco Colapinto y, por otro, la continuación de la Feria Internacional del Libro que tiene lugar en La Rural. Por eso, quienes deseen visitar alguno de los eventos deberán conocer los accesos y el mapa de cortes de la zona de Palermo.

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto realizará una exhibición callejera por varias cuadras de la ciudad, mientras que la tradicional feria (número 50) tiene su sede en La Rural (avenida Sarmiento y Santa Fe), por lo que muchas calles estarán cortadas al tránsito.

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Este fin de semana está previsto, como cada año, el hit de la Noche de la Feria, que propone ingreso gratuito a partir de las 20 y cientos de actividades para vivir la fiesta de la lectura.

"Va a ser un poco más complicado llegar a La Rural, pero hay algunos accesos que están disponibles, como el contracarril de Sarmiento para los que vengan en auto, y se puede llegar en subte también", sostuvo Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro.

"Independientemente de eso, nosotros nos debemos a nuestros expositores, que son cuatrocientos cincuenta, que estuvieron trabajando todo el año para organizar esta feria, y también a nuestro equipo, que hizo un gran esfuerzo, y a la fundación, que también hizo una fuerte inversión y el sector. Entonces, pedimos a la Ciudad una propuesta superadora para para mejorar los accesos", agregó.

Dos pasiones distintas

Sin embargo, la presencia de la Feria del Libro coincide con la presentación de Colapinto el domingo con un monoplaza de Fórmula 1 que circulará por las principales avenidas de Palermo, y justo por donde accede el público a la muestra de la industria editorial.

El show se presenta como un escollo para los lectores, por lo que las avenidas estarán disputadas durante el llamado "Road Show to BA 2026" entre los fanáticos de los autos y los amantes de los libros.

¿Cómo llegar a La Rural?

Por tal motivo, los organizadores de la muestra difundieron una lista de indicaciones para acceder a La Rural de manera segura y lo más simple que las circunstancias permitan.