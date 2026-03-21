No es Mendoza: el destino con vino y sierras que se impone como escapada para el fin de semana largo
Una propuesta en auge combina bodegas, paisajes de altura y gastronomía regional en un recorrido ideal para desconectar.
Durante mucho tiempo, el turismo del vino estuvo asociado casi exclusivamente a Mendoza y la región de Cuyo. Sin embargo, en los últimos años empezaron a aparecer nuevas propuestas que hoy captan cada vez más interés.
En ese contexto, Córdoba gana terreno como una alternativa ideal para quienes buscan combinar paisajes serranos, producción local y experiencias gastronómicas en una escapada diferente.
Escapada con sabor para el próximo finde largo: el circuito vitivinícola que pocos conocen
El Camino del Vino de Córdoba es un circuito turístico que reúne bodegas, viñedos y emprendimientos enológicos distribuidos en distintas regiones de la provincia.
Esta propuesta invita a conocer el crecimiento de la vitivinicultura cordobesa en entornos serranos, donde el paisaje y la producción se combinan en una experiencia distinta.
Desde la ciudad capital, los principales puntos del recorrido se encuentran a distancias que van entre los 50 y 150 kilómetros, según la zona elegida.
Se puede acceder principalmente por rutas como la RN 38, la RN 20 y la RP 5, que conectan con los valles turísticos más importantes y permiten organizar un itinerario flexible.
El circuito se encuentra cerca de destinos muy visitados como Villa General Belgrano, La Cumbrecita, Alta Gracia, Carlos Paz y Traslasierra, lo que permite combinar la experiencia enológica con otros atractivos turísticos, culturales y naturales de la provincia.
La geografía es uno de sus mayores diferenciales. Predominan las sierras, los valles y los suelos con buen drenaje, ideales para el cultivo de la vid. Las variaciones de altura y el clima contribuyen a generar vinos con características particulares, cada vez más reconocidos.
En cuanto a la experiencia, muchas bodegas ofrecen visitas guiadas donde se explica el proceso productivo, desde la cosecha hasta la elaboración. Además, es posible participar de degustaciones dirigidas que permiten conocer variedades locales.
La propuesta también incluye una fuerte impronta gastronómica. Restaurantes y espacios dentro de los establecimientos combinan platos regionales con etiquetas propias, potenciando los sabores y promoviendo el turismo sustentable.
Además, el entorno natural invita a complementar la visita con actividades al aire libre como caminatas, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar del paisaje serrano.
Elegir este destino es optar por una experiencia diferente: más cercana, menos masiva y con identidad propia. Ideal para una escapada breve, permite descubrir una faceta menos conocida del turismo nacional sin necesidad de viajar grandes distancias.