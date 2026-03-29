Temporal en Córdoba: un pueblo quedó bajo agua, tras casi 300 milímetros de lluvia

El fuerte temporal que azotó este domingo a la provincia de Córdoba dejó un saldo significativo, con especial impacto en el departamento San Justo, donde las lluvias alcanzaron casi los 300 milímetros en pocas horas.

Una de las localidades más afectadas fue Colonia Marina, un pequeño pueblo de 1266 habitantes que quedó prácticamente anegado. Las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, evacuaciones y serios daños en viviendas e infraestructura.

Desde el pasado viernes, bomberos voluntarios, personal municipal y equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para asistir a los vecinos. Las tareas incluyeron evacuaciones preventivas, trabajos de drenaje y vigilancia en sectores de mayor riesgo.

Vecinos señalaron a la prensa local que, si bien han atravesado tormentas intensas anteriormente, nunca habían experimentado una acumulación de agua en un lapso tan breve. La ubicación en una zona baja agravó la situación, al sumarse el escurrimiento proveniente de campos cercanos.

El temporal dejó bajo agua a Colonia Marina. (Foto: La Gaceta)

Dicho caudal desbordó la capacidad de absorción de la laguna de retardo local, lo que agravó el cuadro de inundaciones en distintos puntos del pueblo.

Otras localidades de la región también registraron complicaciones, como El Tío, con 151 milímetros, y La Francia, donde se acumularon 130. Asimismo, se reportaron anegamientos en San Francisco y Devoto.

Operativo de rescate y asistencia



El Gobierno provincial, a través de Protección Civil, puso en marcha operativos de asistencia y contención para las familias afectadas. Además, se iniciaron relevamientos para evaluar daños y avanzar en la restitución de servicios esenciales.

En paralelo, se activaron campañas solidarias destinadas a colaborar con los damnificados, en medio de un escenario que aún presenta consecuencias del temporal.

Las intensas lluvias obligaron a desplegar un operativo de asistencia para los vecinos afectados.

En el este provincial, varios tramos viales presentaron agua sobre la calzada durante el sábado, lo que dificultó el acceso a las zonas más comprometidas.

A pesar del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que las condiciones continuarán inestables en la provincia, aunque sin alertas de carácter extremo.

Para este domingo, se prevén temperaturas cercanas a los 32°C, con probabilidad de lluvias débiles o chaparrones aislados durante la tarde, especialmente en el centro y norte cordobés, junto a vientos del noreste con intensidad moderada a fuerte en algunos momentos.