Un pintoresco pueblo italiano busca vecinos: tiene 200 habitantes y pocos requisitos para postularse

Una comunidad que actualmente cuenta con apenas 263 habitantes tomó una decisión drástica para combatir el abandono rural y lanzó una convocatoria que generó fuerte impacto.

Las autoridades locales confirmaron que otorgan una asistencia financiera de hasta 100.000 euros para aquellas familias o personas que decidan trasladarse y establecerse de manera definitiva en el lugar.

Se trata de Luserna, un pintoresco pueblo ubicado en la región de Trentino-Alto Adigio, en el norte de Italia. Esta iniciativa nació de manera oficial bajo el programa "Revitalización de áreas geográficas en riesgo de abandono", impulsado por la Provincia Autónoma de Trento para financiar la adquisición y la remodelación de las viviendas vacías o abandonadas que tiene la comuna.

Cómo es la vida en Luserna, el pueblo de Trentino-Alto Adigio





La localidad se posicionó en los últimos años como uno de los máximos símbolos de la lucha contra la despoblación en las zonas rurales de los Alpes.

Quienes decidan trasladarse a este rincón europeo encontrarán un estilo de vida radicalmente opuesto al de las grandes ciudades, caracterizado por la tranquilidad absoluta y el contacto directo con la naturaleza.

El paisaje alpino de la región ofrece un entorno rodeado por densos bosques, senderos naturales y montañas imponentes. Este escenario resulta ideal para aquellos trabajadores remotos o familias que persiguen una rutina pacífica dentro de una comunidad pequeña, donde los lazos vecinales resultan fundamentales para el día a día.

Con apenas 263 habitantes, el pueblo de Luserna seduce a los nuevos vecinos con paisajes alpinos, senderos y una tranquilidad absoluta.

Además de sus hermosos paisajes, el lugar posee una riqueza histórica y cultural sumamente particular. Entre sus calles se preservan diversos lugares vinculados de forma directa con la Primera Guerra Mundial y existen museos dedicados exclusivamente a la conservación de sus raíces tradicionales.

Un dato clave que distingue a esta comuna es que sus habitantes conservan el cimbro, una lengua de origen germánico que arribó a la región durante la Edad Media.

Este idioma minoritario sobrevivió durante siglos como un patrimonio cultural único, resistiendo el avance de otras tradiciones lingüísticas predominantes en el resto del territorio italiano.

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Aunque los programas destinados a repoblar estas regiones varían según la disponibilidad de los fondos públicos, las autoridades de la Provincia Autónoma de Trento fijaron pautas estrictas para los aspirantes.

El objetivo principal no radica únicamente en vender casas vacías, sino en sumar ciudadanos estables que aporten al circuito comercial local.

Residencia permanente : los beneficiarios deben comprometerse de forma legal a residir en la localidad durante varios años consecutivos.

Vivienda principal : la propiedad adquirida debe ser declarada como la residencia principal del grupo familiar, quedando prohibido su uso exclusivo para vacaciones o fines turísticos.

Proyecto de obra : es obligatorio presentar un plan detallado de remodelación para las casas abandonadas y cumplir de forma estricta con los plazos de construcción establecidos.

Solvencia económica: los solicitantes tienen que demostrar de antemano que cuentan con los recursos financieros complementarios para finalizar la inversión de la vivienda.

Los especialistas en migración recomiendan evaluar minuciosamente cada una de estas condiciones específicas antes de iniciar los trámites burocráticos correspondientes.