Urgente: alerta por tormentas fuertes en Buenos Aires y otras 9 provincias para las próximas horas

Las temperaturas cálidas y el elevado nivel de humedad en distintas regiones del país generan el escenario ideal para el desarrollo de tormentas, un fenómeno típico cuando estas condiciones se combinan en la atmósfera.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este contexto favorece la inestabilidad y anticipa la llegada de fenomenos con posible actividad eléctrica y ráfagas en 10 provincias.

Dificultades en la circulación y complicaciones en áreas urbanas y rurales..

Las 10 provincias bajo alerta amarilla y naranja por tormentas

Después de varios días con condiciones inestables en distintas regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas de diferente intensidad para este martes 14 de abril.

El organismo informó que rigen niveles amarillo y naranja en múltiples provincias, lo que anticipa un escenario climático complejo con lluvias que pueden ser intensas.

tipo de fenómenos puede generar anegamientos temporarios.

La alerta amarilla implica fenómenos con capacidad de generar inconvenientes puntuales, como lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.

Este nivel abarca zonas de Formosa, el este de Salta, el oeste de Chaco, el centro y oeste de Santiago del Estero, gran parte de Córdoba (excepto el norte), sectores de Corrientes (menos el oeste), desde el centro hacia el sur de Santa Fe, áreas de Entre Ríos (excepto el este), gran parte de Buenos Aires (menos el este) y el este de La Pampa.

Las zonas bajo alerta se extienden por gran parte del centro y norte del país.

Por otro lado, la alerta naranja señala fenómenos meteorológicos más severos, con potencial para generar daños y complicaciones mayores. Este nivel alcanza al centro y este de Chaco, el oeste de Corrientes, el norte de Santa Fe, el este de Santiago del Estero y el norte de Córdoba.

En estas zonas, se esperan precipitaciones abundantes en cortos lapsos, acompañadas por ráfagas intensas, caída ocasional de granizo y fuerte actividad eléctrica. Las condiciones podrían generar anegamientos temporarios y complicaciones en la circulación.

Tormentas de mayor intensidad con lluvias abundantes, ráfagas fuertes y posible granizo bajo nivel de alerta naranja.

En cuanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, no se encuentra bajo alerta al momento, pero se prevé el ingreso de lluvias durante la madrugada del miércoles 15 de abril. Este cambio en las condiciones marcará el inicio de un período más inestable en la región.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles eventos climáticos intensos. La evolución del sistema será clave para determinar la intensidad final de las tormentas en cada zona.