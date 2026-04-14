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Martes, 14 de abril de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 14 de abril

El SMN indicó que el cielo estará cubierto de nubes durante todo el día.

Redacción FMQ

Este martes en la Ciudad y sus alrededores el cielo estará mayormente nublado y, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 24 grados.

El miércoles se esperan chaparrones durante todo el día, con temperaturas de entre 20 y 23 grados y viento del sureste.

Para el jueves no se pronostican lluvias. Las temperaturas irán de los 18 a los 24 grados y el cielo estará mayormente nublado.

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