Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por fuertes vientos en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 10 de abril rige una alerta amarilla por vientos fuertes que afectarán al menos a dos provincias del sur del país.

El SMN lanzó una advertencia en las últimas horas e indicó que se trata de "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Hay alerta amarilla por fuertes vientos en dos provincias del país (Imagen captura).

En ese sentido, confirmaron que la alerta amarilla por vientos fuertes afectará a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, compartió su pronóstico del tiempo para el resto del territorio nacional.

"El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora", señaló el organismo.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes se espera una jornada con el cielo mayormente despejado y ambiente fresco a templado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima alcanzará los 21°C.