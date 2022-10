WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo por la gran facilidad que brinda al momento de comunicarse, así como para enviar documentos, fotos, videos y otros archivos. Con más de 5 mil millones de descargas, es raro pensar en vivir sin esta útil herramienta.

Sin embargo, debido a las actualizaciones, algunos dispositivos se quedarán sin la posibilidad de tener la aplicación propiedad de Meta. Esto se debe a que son equipos viejos que, con el paso del tiempo, quedan obsoletos y WhatsApp ya no puede funcionar de manera correcta en ellos.

Los equipos que tienen varios años desde su lanzamiento y no poseen mucho almacenamiento ni tampoco una versión de sistema operativo reciente, no rinden de manera correcta como para soportar la última versión.

Por ese motivo, la compañía anunció que desde el martes 1 de noviembre, determinados celulares ya no podrán usar más WhatsApp. Esto aplica tanto para quienes cuentan con sistema operativo Android, como para quienes tienen iOS. Conocé los modelos y enterate si vas a poder seguir usándola en tu teléfono.

Qué dispositivos ya no podrán utilizar WhatsApp a partir de noviembre

La aplicación dejará de funcionar para iOS en los equipos que cuenten con la versión 10 y 11. Además, los modelos iPhone 5 y 5c quedarán obsoletos para usar WhatsApp, debido a que no pueden actualizarse a la versión 12 del sistema operativo. Solo podrán tenerlo quienes posean un iPhone 6 en adelante.

Para Android, la medida afecta a los dispositivos cuya versión de sistema operativo sea la 4.0.1 o cualquiera inferior a ella. Los modelos que no tendrán disponible WhatsApp pertenecen a las marcas Samsung, LG y Huawei.

Samsung

Galaxy Ace.

Galaxy Core.

Galaxy Trend Lite.

Galaxy Trend II.

Galaxy S3 Mini.

Galaxy Xcover 2.

LG

Lucid 2.

Optimus F7.

Optimus L3 II Dual.

Optimus F5.

Optimus L5 II.

Optimus L5 II Dual.

Optimus L3 II.

Optimus L7 II Dual.

Optimus L7 II.

Optimus F6LG Enact.

Optimus L4 II Dual.

Optimus F3.

Optimus L4 II.

Optimus L2 II.

Optimus F3Q.

Huawei

Ascend D2.

Ascend Mate.

Ascend G740.

En caso de no poder acceder a un celular más moderno, siempre hay otras opciones para no perder el contacto, como descargarse otras aplicaciones de mensajería. Algunos ejemplos son Telegram, Viber y Threema. Aunque no llegan al nivel de popularidad que tiene WhatsApp, son buenas alternativas en casos como este.