Pese a las constantes actualizaciones de WhatsApp, existen usuarios que parecen no conformarse y por eso decidieron pasarse a la app no oficial WhatsApp Plus. Y siguiendo esa tendencia, en los últimos días varias personas optaron por una nueva versión: WhatsApp Plus Rojo.

Se trata de una novedad de la APK de la plataforma de mensajería instantánea propiedad de Meta más popular, muy similar a Blue WhatsApp Plus, con la que podrás disfrutar de las mejores funciones de esta aplicación.

Este nuevo Mod creció mucho y ya amenaza con quitarle el trono al WhatsApp Plus tradicional, pues sostienen que es una versión más innovadora.

A continuación, te compartiremos sus novedosas herramientas y cómo instalarla en tu celular.

.

¿Cuáles son las nuevas funciones del WhatsApp Rojo?

Bloqueo de la aplicación : te permite bloquear la app utilizando un patrón o tu huella dactilar.

: te permite bloquear la app utilizando un patrón o tu huella dactilar. Impide la eliminación de los mensajes : si tus contactos se arrepienten de algo que te escribieron, no podrán eliminar los mensajes.

: si tus contactos se arrepienten de algo que te escribieron, no podrán eliminar los mensajes. No verán cuando estás escribiendo : el texto 'escribiendo' no aparecerá mientras lo estás haciendo, así que tu contacto no sabrá en qué momento le vas a responder ese mensaje.

: el texto 'escribiendo' no aparecerá mientras lo estás haciendo, así que tu contacto no sabrá en qué momento le vas a responder ese mensaje. No sabrán cuando veas un estado: Los estados de WhatsApp funcionan como las stories de Instagram. Cuando ves el de alguien, esa persona sabe que lo viste. En esta versión no sabrán cuando veas dichos estados

.

¿Cómo descargar el nuevo WhatsApp Rojo?

Descarga desde la aplicación WhatsApp Plus desde el navegador de tu celular. Una vez instalada, abrir la app e ir al menú de la parte superior derecha. Encontrarás la opción universal, después los "estilos" y la herramienta de íconos. Podrás personalizar el icono del color que más te guste, hay varias opciones disponibles como azul, rojo, rosa, gris, naranja y más. Da clic en finalizar y ya podrás ver el logo del color que hayas elegido.

.

¿Es seguro usar esta versión de WhatsApp?

Lo mejor es acudir a sitios web de confianza que te garanticen no bajar un virus a tu celular.

Resuelta esa parte, deberás tener en cuenta que al tratarse de una versión no oficial de WhatsApp, la compañía podría tomar medidas si descubre su uso.

La empresa fundada por Mark Zuckerberg en reiteradas oportunidades advirtió que utilizar este tipo de aplicaciones puede provocar suspensiones de cuentas. Y en el caso de reincidir, cierres definitivos.