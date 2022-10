Los emojis de WhatsApp dicen presente en casi todas las conversaciones de la plataforma de mensajería. La herramienta lleva tiempo disponible y muchos pensaron que con la llegada de los stickers iban a quedar en desuso. Pero eso no ocurrió, ya que están más vigente que nunca y muy pronto se sumarán nuevos emoticones.

La app de Meta posee miles de emojis, por lo que resulta casi imposible conocer el significado de cada uno de ellos. Y si bien eso no es un impedimento para su utilización, como por ejemplo el significado de cada color de los corazones. Pero si hay algún que otro emoji que no es muy popular porque los usuarios no saben su significado.

A continuación, te contaremos todo sobre el emoji de la persona con los hombros encogidos.

¿Qué significa y cuándo hay que utilizar el emoji de la persona con los hombros encogidos?

Los emojis de WhatsApp suelen usarse para mejorar la expresión de tus conversaciones. Uno de los más utilizados es la persona encogiendo los hombros, por lo que es momento de que sepas conozcas el significado real de este curioso emoji.

Según la Emojipedia, el sitio que se encarga de explicar todos los emoticones agregados por Unicode, la persona encogiendo los hombros se usa para indicar una falta de conocimiento sobre un tema en particular o una falta de atención por el resultado de una situación.

No obstante, este emoji es muy utilizado en nuestras conversaciones cuando nuestros amigos nos cuentan algo que no hemos entendido bien o que no es de nuestro interés. De hecho, se usa para resumir frases como "No sé cómo ayudarte" o "Así es la vida".

Su nombre original es Person Shrugging (persona encogiéndose de hombros en inglés), fue aprobado como parte de Unicode 9.0 en 2016 con el nombre y se agregó a Emoji 3.0 también en 2016.

El emoticón de la persona encogiendo los hombros se muestra con un rostro confundido, en algunas ocasiones con los brazos levantados y las manos planas, dependiendo de la red social o sistema operativo del celular. Además, WhatsApp te brinda la opción de elegir el género y cambiarle el tono de piel (claro, medio-claro, medio-oscuro y oscuro).