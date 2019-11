Dos hermanas de 8 y 9 años fueron sometidas a un verdadero calvario en la casa de su propio padre, en la localidad bonaerense de Claypole. Fue durante una madrugada cuando una de ellas tomó valentía y se animó a contarle a su mamá que el medio hermano de 32 años abusaba sexualmente de su hermana mayor y les hacía ver pornografía infantil por las noches.

Laura, la mamá de la nenas del barrio Don Orione, narró en diálogo con cronica.com.ar, cómo fue esa noche en la que se enteró del infierno que estaban viviendo sus hijas. "La más chica me despierta golpeando la puerta de la habitación, llorando, mientras me decía que tenía que contarme algo que antes no había podido hacer", recordó la mujer.

Una vez que la nena se calmó, ella se acercó a su habitación a preguntarle qué sucedía, a lo que la criatura respondió: "Cuando vamos a la casa de papá, Fidel Avila (el mediohermano) se acuesta en la cama durante la siesta y le toca la cola a mi hermana, yo lo escucho, a veces me quedo viendo y otras me voy. Le pido para ir a jugar para que la deje pero él me dice 'andá', y al volver sigue haciendo lo mismo. Siempre estan tapados, no puedo ver lo que le hace", le contó su hija.

El sujeto fue escrachado en las redes sociales.

La víctima no quiso contarle mucho a su mamá sobre los abusos, pero de todas formas la mujer radicó la denuncia con la declaración de la más chica. Una semana después, luego de observar en las noticias la condena al pediatra Ricardo Russo del Hospital Garrahan, decidió hablar con las dos, y así logró destapar los brutales detalles de los abusos sexuales a la hermana mayor.

Todo comenzó hace cinco meses, cuando este sujeto volvió de viaje de la ciudad de Necochea. "Me contó que le metía los dedos en la vagina, les hacia ver pornografia infantil, peliculas o dibujitos a las dos y cuando pensé que no podía ser peor, las pericias confirmaron la penetración", lamentó Laura.

El hermanastro de la víctima tiene 32 años y tiene otra denuncia por abuso en Necochea.

Cuando familiares y amigos se enteraron de los actos de este pervertido, lo escracharon con una publicación en las redes sociales donde rápidamente se hizo viral. Tal es así, que una mujer de Necochea se contactó con Laura y le contó que este mismo sujeto violó a su nena en esa misma ciudad. "Tenía el mismo modus operandi y vino a Buenos Aires escapándose de esa denuncia", indicó la vecina de Claypole.

La víctima fue sometida a las pericias médicas, que dieron positivas. También denunció a su ex pareja, el padre del abusador, porque "él sabía de la denuncia que tenía en Necochea y lo albergaba en la casa donde también iban mis hijas. A veces los dejaba solos con el acosador", indicó Laura.

La causa está en la Fiscalía N° 9 de Delitos Sexuales a cargo del fiscal Dr. Maria Delia Recalde.