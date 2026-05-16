La película de terror crudo y extremo que arrasó en taquilla llegó a plataformas: ¿Dónde verla?

El salto del cine al streaming ya es un hecho para una película de terror extremo que se convirtió en uno de los títulos más comentados del género. Después de arrasar en taquilla, la producción llegó a una plataforma para volver a mostrar su horror más crudo.

Se trata de nada menos que Terrifier 3: Payaso Siniestro, la tercera entrega de la sangrienta saga slasher dirigida por Damien Leone. En esta nueva historia, Art el Payaso vuelve a sembrar el miedo, pero esta vez lo hace bajo una inquietante apariencia de Papá Noel.

La película, que llegó a los cines durante 2024, ya puede verse en HBO Max. Con una duración de 2 horas y 6 minutos, la producción elevó la apuesta con un presupuesto mucho más ambicioso.

Sus escenas son tan crudas que, durante su estreno, provocaron que algunos espectadores abandonaran las salas e incluso vomitaran en plena función.

La cinta también cuenta con el regreso de Lauren LaVera en el papel de Sienna Shaw, la protagonista de la entrega anterior. El personaje vuelve marcado por el trauma y las secuelas psicológicas de los violentos hechos ocurridos en el filme previo.

Furor en HBO Max con Terrifier 3: Payaso Siniestro: ¿De qué trata?

Terrifier 3 retoma la historia cinco años después de los hechos ocurridos en la segunda película. Sienna Shaw y su hermano Jonathan intentan rehacer sus vidas luego de haber sobrevivido a la brutal masacre provocada por Art el Payaso durante Halloween.

La tranquilidad dura poco. El asesino vuelve a aparecer con un nuevo objetivo y transforma la previa de Navidad en una verdadera pesadilla para los habitantes de Miles County. A diferencia de las entregas anteriores, esta vez la saga mezcla su clásica violencia extrema con escenarios navideños, luces festivas y paisajes cubiertos de nieve.

Terrifier 3: Payaso Maldito ya está disponible en HBO Max.

Art el Payaso nuevamente se posicionó como uno de los villanos más comentados del cine de terror actual. A diferencia de otros asesinos icónicos del género, nunca habla y basa toda su presencia en gestos exagerados, movimientos corporales y una apariencia perturbadora.

La franquicia inició como una producción independiente de bajo presupuesto, pero con el paso del tiempo logró convertirse en una de las sagas gore más populares de los últimos años. Ese crecimiento permitió que la tercera entrega tuviera una producción mucho más ambiciosa y llegara a una distribución internacional más amplia.

Lauren LaVera vuelve en su papel de Sienna Shaw.

Además, la película profundiza mucho más en el costado sobrenatural de la historia. El director Damien Leone amplía el origen demoníaco detrás de Art el Payaso y suma nuevos elementos vinculados a posesiones y fuerzas oscuras, algo que toma mayor protagonismo en esta entrega.

Actualmente, la película se encuentra entre las tres más vistas de HBO Max, siendo una de las opciones más elegidas para quienes buscan una dosis de terror extremo durante el fin de semana.

Tráiler oficial de Terrifier 3: Payaso Siniestro





Elenco de Terrifier 3: Payaso Siniestro, disponible en HBO Max





Lauren LaVera como Sienna Shaw

David Howard Thornton como Art el Payaso

Elliott Fullam como Jonathan Shaw

Samantha Scaffidi como Victoria Heyes

Jason Patric como Michael Shaw

Antonella Rose como Gabbie

Chris Jericho como Burke

Daniel Roebuck como Charles Johnson

Clint Howard como Smokey

Jon Abrahams como Dennis

Alexa Blair Robertson como Mia

Mason Mecartea como Cole

Margaret Anne Florence como Jess Shaw

Krsy Fox como Jennifer.



