Parece un casco verdadero: la sorprendente pochoclera a escala real que es furor en los cines

Las pochocleras temáticas se convirtieron en una de las grandes apuestas de los cines para acompañar los estrenos más esperados. Ahora, un nuevo coleccionable rompió todos los moldes con un diseño que replica un casco de piloto a tamaño real.

Este llamativo balde llegó a los cines para celebrar el reestreno de la película original de Top Gun, que en 2026 cumplió 40 años desde su estreno, junto con Top Gun: Maverick, la exitosa secuela protagonizada por Tom Cruise en 2022.

La pochoclera se volvió una de las más virales en redes sociales. Su tamaño y el nivel de detalle llamaron la atención de los fanáticos, especialmente porque se lanzaron dos modelos inspirados en los icónicos pilotos de la saga.

Uno de ellos reproduce el clásico casco azul de Maverick, mientras que el otro está basado en el casco rojo y blanco de Goose. Ambos fueron diseñados para parecer réplicas a escala real y cuidar hasta los detalles más pequeños.

Así es la espectacular pochoclera que homenajea a las películas de Top Gun.

Además de su aspecto, los dos modelos funcionan como baldes para pochoclos. La parte superior se abre para colocar el contenido, mientras que el visor oscuro es móvil y la mascarilla de oxígeno forma parte del diseño, lo que suma un acabado muy realista.

Video: así es la especular pochoclera-casco por el reestreno de la saga Top Gun





La demanda de la pochoclera fue tan alta que las unidades se agotaron en poco tiempo en varios complejos y, desde entonces, comenzaron a aparecer publicaciones de reventa a precios superiores a los originales.

Si bien el lanzamiento estuvo a cargo de una de las cadenas de cines más importantes del mundo, la venta se limitó a salas de Estados Unidos y a algunos mercados de Latinoamérica. Argentina quedó fuera de esa distribución, por lo que el coleccionable nunca llegó de manera oficial al país.

Qué se sabe sobre Top Gun 3

La tercera entrega de la saga ya está en marcha y, aunque todavía hay muchos detalles guardados, ya se conocen algunos datos importantes sobre el proyecto. La productora confirmó que la película seguirá adelante y el desarrollo del guion ya comenzó.

Entre las principales novedades aparece el regreso de Tom Cruise, quien volverá a interpretar a Maverick. Además de protagonizar la historia, también participa en la producción para mantener el realismo que caracterizó a las películas anteriores.

También está previsto que regresen Miles Teller como Rooster y Glen Powell como Hangman. La nueva película buscará profundizar la relación entre ambos pilotos y su vínculo con Maverick.

Top Gun: Maverick llegó a los cines en 2022 y la tercera entrega comenzará su desarrollo este 2026.

Por el momento no existe una sinopsis oficial. Sin embargo, uno de los productores adelantó que el equipo trabaja en una propuesta que buscará darle un nuevo rumbo a la franquicia sin perder su esencia.

Como el guion todavía se encuentra en desarrollo, las grabaciones van a demandar varios meses. Las estimaciones indican que el rodaje podría comenzar entre fines de 2026 y los primeros meses de 2027.

Si esos plazos se cumplen, la tercera película llegaría a los cines recién en 2028, porque las escenas de acción aérea requieren una extensa etapa de posproducción antes de su estreno.