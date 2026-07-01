¿Quién dijo "BANANAAA"? La tierna pochoclera de Minions que se volvió la más buscada en cines argentinos

Los Minions, los inseparables personajes amarillos, regresan a la pantalla grande con una nueva aventura. En ese marco, algunos cines argentinos lanzaron una tierna pochoclera que ya se volvió una de las más buscadas por los fanáticos de los pequeños secuaces.

El balde tiene un diseño en 3D y muestra a uno de los Minions de cuerpo completo. El personaje aparece sentado, con expresión de sorpresa, mientras sostiene el clásico balde de pochoclos frente a él.

El recipiente conserva el tradicional diseño a rayas blancas y rojas de los baldes de cine y está fabricado en plástico rígido, lo que permite reutilizarlo una vez terminada la función. Las "palomitas" también se pueden cargar por la espalda, ya que el producto tiene otro compartimento trasero.

Además de servir para disfrutar de los pochoclos durante la película, el producto también está pensado como un objeto de colección. Su diseño lo convierte en una pieza ideal para exhibir en una biblioteca, un escritorio o cualquier rincón de la casa.

La pochoclera estará disponible en una de las principales cadenas de cines del país con motivo del estreno de "Minions y Monstruos", que llega a las salas argentinas este miércoles 1° de julio.

Así es la nueva pochoclera de Minions que se puede conseguir en cines argentinos.

La empresa informó que podrá adquirirse durante la compra online de entradas, aunque, por la expectativa que genera entre los fanáticos, todo indica que el stock podría agotarse rápidamente.

Además de esta pochoclera coleccionable, los cines también ofrecen otros productos temáticos inspirados en los Minions. Entre ellos se destacan vasos con pequeñas figuras de estos personajes en la tapa y otro modelo con forma de Minion, cuyo sorbete sale desde la parte superior de la cabeza.

¿De qué trata "Minions y Monstruos"?





"Minions y Monstruos" es la tercera película protagonizada por los simpáticos personajes amarillos y la séptima entrega del universo de Mi villano favorito.

En esta ocasión, la historia viaja hasta 1927, muchos años antes de que los Minions conozcan a Gru, con una ambientación inspirada en los primeros años de Hollywood y en las clásicas películas de monstruos.

Poster oficial de "Minions y Monstruos".

La trama presenta a un grupo de Minions distinto al que ya conocen los fanáticos. Su gran sueño es convertirse en estrellas del cine mudo, pero todo cambia con la llegada de las películas sonoras. Como nadie logra entender el particular idioma que hablan, quedan fuera de la industria y pierden la oportunidad de seguir trabajando en los estudios.

Decididos a no rendirse, los pequeños protagonistas se unen a un director de cine independiente para filmar una nueva producción. Sin embargo, durante el rodaje utilizan un antiguo libro de hechizos y, sin querer, liberan monstruos reales que ponen en peligro a toda la ciudad.

Con una duración cercana a los 90 minutos, la película combina humor, aventura y acción, por lo que aparece como una de las propuestas familiares más atractivas para disfrutar en los cines durante las vacaciones de invierno.